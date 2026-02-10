ΗΠΑ: Αμετάβλητες σε ετήσια βάση οι τιμές εισαγωγών τον Δεκέμβριο
16:51 - 10 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Αμετάβλητες σε ετήσια βάση οι τιμές εισαγωγών τον Δεκέμβριο

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, έπειτα από τη μείωση κατά 0,1% που είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS) του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας.   

Πιο αναλυτικά, σε μηνιαία βάση, οι τιμές εισαγωγών παρουσίασαν ήπια άνοδο 0,1% τον Δεκέμβριο.

Η περσινή αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δημιούργησε εμπόδια στη συγκέντρωση των στοιχείων της έρευνας για τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα το BLS να μην προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των μηνιαίων μεταβολών των τιμών εισαγωγών για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Παράλληλα, το BLS δεν εξέδωσε αναλυτικό δελτίο Τύπου, επικαλούμενο το ιδιαίτερα πιεσμένο χρονοδιάγραμμα δημοσιεύσεων που προέκυψε μετά το κλείσιμο διάρκειας 43 ημερών. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι το πρόσφατο τριήμερο κλείσιμο της κυβέρνησης δεν επηρέασε τη διαδικασία συλλογής στοιχείων για τους δείκτες τιμών.

