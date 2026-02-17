ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας: Επιφυλάξεις κρατών-μελών της ΕΕ απειλούν την εφαρμογή τους
Ειδήσεις
18:22 - 17 Φεβ 2026

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας: Επιφυλάξεις κρατών-μελών της ΕΕ απειλούν την εφαρμογή τους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που παρουσίασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κράτη-μέλη εκφράζουν επιφυλάξεις για την πρόταση στοχοποίησης ξένων λιμανιών, τραπεζών και τρίτων χωρών που φέρονται να διευκολύνουν την παράκαμψη των περιορισμών στο ρωσικό πετρέλαιο και την προμήθεια τεχνολογιών διπλής χρήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Ιταλία και η Ουγγαρία ανησυχούν για το λιμάνι Κουλέβι στη Γεωργία, ενώ η Ελλάδα και η Μάλτα εκφράζουν επιφυλάξεις για λιμάνι στην Ινδονησία. Παράλληλα, Ιταλία και Ισπανία διαφωνούν με την επιβολή κυρώσεων σε τράπεζα στην Κούβα, μοναδικό ίδρυμα που διευκολύνει συναλλαγές σε ξένα νομίσματα για διπλωμάτες και πολίτες της ΕΕ.

Η επιφυλακτικότητα επεκτείνεται και σε πρόταση που καταργεί το ισχύον πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, αντικαθιστώντας το με πλήρη απαγόρευση για ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν ναυτιλιακές υπηρεσίες σε ρωσικά φορτία. Η εφαρμογή του μέτρου εξαρτάται από τη στήριξη των χωρών της G7, με τις ΗΠΑ να μην έχουν εκφράσει ακόμη σαφή θέση.

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών συζήτησαν τη Δευτέρα τα μέτρα, με στόχο την έγκριση του πακέτου εντός του μήνα. Ωστόσο, η έγκριση απαιτεί ομόφωνη στήριξη από όλα τα κράτη-μέλη, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διαχείριση των αντιρρήσεων.

Η Ιταλία αιτιολόγησε την αντίθεσή της στο λιμάνι Κουλέβι με το γεγονός ότι εκεί εισάγεται φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, βασική ενεργειακή πηγή για την Ευρώπη. Παράλληλα, η Ουγγαρία διατηρεί μακροχρόνια αντίθεση σε μέτρα που περιορίζουν τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας.

Στο μέτωπο των εξαγωγών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την απαγόρευση εξαγωγών εργαλειομηχανών και συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού προς το Κιργιστάν, καθώς η τεχνολογία αυτή μπορεί να συμβάλει στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη χώρα της Κεντρικής Ασίας αυξήθηκαν οκταπλάσια από το 2022, ενώ αντίστοιχα οι αποστολές προς τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 1.000%. Οι αρχές του Κιργιστάν δηλώνουν ότι πρόκειται για δραστηριότητες ιδιωτικών εταιρειών και υποστηρίζουν ότι θα επιβάλουν κυρώσεις μόλις προσκομιστούν αποδείξεις παρατυπιών.

Το νέο πακέτο προβλέπει επίσης μέτρα κατά εταιρειών στην Κίνα και αλλού που τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή, ενίσχυση της παρακολούθησης του «σκιώδους στόλου», εμπορικούς περιορισμούς και στοχοποίηση παρόχων κρυπτονομισμάτων και ξένων τραπεζών που διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από το Μόναχο κάλεσε την ΕΕ και τους συμμάχους της να συνεχίσουν την επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ώστε να πιεστεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν να εισέλθει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους
Ειδήσεις

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως
Ειδήσεις

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών
Πολιτική

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ