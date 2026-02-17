Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας: Επιφυλάξεις κρατών-μελών της ΕΕ απειλούν την εφαρμογή τους

Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που παρουσίασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κράτη-μέλη εκφράζουν επιφυλάξεις για την πρόταση στοχοποίησης ξένων λιμανιών, τραπεζών και τρίτων χωρών που φέρονται να διευκολύνουν την παράκαμψη των περιορισμών στο ρωσικό πετρέλαιο και την προμήθεια τεχνολογιών διπλής χρήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Ιταλία και η Ουγγαρία ανησυχούν για το λιμάνι Κουλέβι στη Γεωργία, ενώ η Ελλάδα και η Μάλτα εκφράζουν επιφυλάξεις για λιμάνι στην Ινδονησία. Παράλληλα, Ιταλία και Ισπανία διαφωνούν με την επιβολή κυρώσεων σε τράπεζα στην Κούβα, μοναδικό ίδρυμα που διευκολύνει συναλλαγές σε ξένα νομίσματα για διπλωμάτες και πολίτες της ΕΕ.

Η επιφυλακτικότητα επεκτείνεται και σε πρόταση που καταργεί το ισχύον πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, αντικαθιστώντας το με πλήρη απαγόρευση για ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν ναυτιλιακές υπηρεσίες σε ρωσικά φορτία. Η εφαρμογή του μέτρου εξαρτάται από τη στήριξη των χωρών της G7, με τις ΗΠΑ να μην έχουν εκφράσει ακόμη σαφή θέση.

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών συζήτησαν τη Δευτέρα τα μέτρα, με στόχο την έγκριση του πακέτου εντός του μήνα. Ωστόσο, η έγκριση απαιτεί ομόφωνη στήριξη από όλα τα κράτη-μέλη, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διαχείριση των αντιρρήσεων.

Η Ιταλία αιτιολόγησε την αντίθεσή της στο λιμάνι Κουλέβι με το γεγονός ότι εκεί εισάγεται φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, βασική ενεργειακή πηγή για την Ευρώπη. Παράλληλα, η Ουγγαρία διατηρεί μακροχρόνια αντίθεση σε μέτρα που περιορίζουν τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας.

Στο μέτωπο των εξαγωγών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την απαγόρευση εξαγωγών εργαλειομηχανών και συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού προς το Κιργιστάν, καθώς η τεχνολογία αυτή μπορεί να συμβάλει στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη χώρα της Κεντρικής Ασίας αυξήθηκαν οκταπλάσια από το 2022, ενώ αντίστοιχα οι αποστολές προς τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 1.000%. Οι αρχές του Κιργιστάν δηλώνουν ότι πρόκειται για δραστηριότητες ιδιωτικών εταιρειών και υποστηρίζουν ότι θα επιβάλουν κυρώσεις μόλις προσκομιστούν αποδείξεις παρατυπιών.

Το νέο πακέτο προβλέπει επίσης μέτρα κατά εταιρειών στην Κίνα και αλλού που τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή, ενίσχυση της παρακολούθησης του «σκιώδους στόλου», εμπορικούς περιορισμούς και στοχοποίηση παρόχων κρυπτονομισμάτων και ξένων τραπεζών που διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από το Μόναχο κάλεσε την ΕΕ και τους συμμάχους της να συνεχίσουν την επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ώστε να πιεστεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν να εισέλθει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.