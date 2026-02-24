ΟΗΕ: 107 χώρες καταδικάζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία – Οι ΗΠΑ απείχαν της ψηφοφορίας
23:31 - 24 Φεβ 2026

ΟΗΕ: 107 χώρες καταδικάζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία – Οι ΗΠΑ απείχαν της ψηφοφορίας

Reporter.gr Newsroom
Σημαντική διαφοροποίηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σημειώθηκε στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την Ουκρανία, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Οι ΗΠΑ επέλεξαν να απέχουν, ενώ συνολικά 107 κράτη ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος που καταδικάζει τις ρωσικές ενέργειες.

Αντίθετα, 12 χώρες τάχθηκαν κατά, ανάμεσά τους η Ρωσία, η Λευκορωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, ενώ 51 κράτη – μεταξύ των οποίων η Αρμενία, η Βραζιλία, η Ουγγαρία, το Καζακστάν, η Σερβία, οι ΗΠΑ και το Ουζμπεκιστάν – επέλεξαν να απέχουν από την ψηφοφορία.

Παρά τη μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του ψηφίσματος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με εκείνες του Συμβουλίου Ασφαλείας, περιορίζοντας την άμεση εφαρμογή τους.

Η αποχή των ΗΠΑ ενισχύει τη συζήτηση για τη στάση της χώρας απέναντι στη ρωσική εισβολή και σηματοδοτεί μια διαφοροποίηση στην προσέγγιση της Δύσης απέναντι στις διεθνείς ψηφοφορίες για την Ουκρανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 23:49
