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ΗΠΑ: Στο $1 δισ. το κόστος του πολέμου - Εκτιμήσεις για $100 δισ. ανάλογα τη διάρκεια
Ειδήσεις
15:31 - 04 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Στο $1 δισ. το κόστος του πολέμου - Εκτιμήσεις για $100 δισ. ανάλογα τη διάρκεια

Reporter.gr Newsroom
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Τα στρατιωτικά πλήγματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχουν ήδη κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογουμένους πάνω από 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις, με εκατοντάδες εκατομμύρια να αφορούν αεροσκάφη που χάθηκαν το Σαββατοκύριακο, ενώ το συνολικό κόστος θα μπορούσε να πλησιάσει τα 100 δισ. δολάρια, ανάλογα με τη διάρκεια της σύγκρουσης αναφέρει το άρθρο του το Forbes.

Ο Τραμπ διέταξε στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν που ξεκίνησε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, με τον αμερικανικό στρατό να εξαπολύει επιθέσεις έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα κλιμακούμενης έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ένας πόλεμος που αναμένεται να κοστίσει ιδιαίτερα ακριβά στις ΗΠΑ. Ενδεικτικά ήδη:

  • Τρία μαχητικά F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκαν επίσης στο Κουβέιτ την Κυριακή, όπως επιβεβαίωσε η United States Central Command (CENTCOM), προκαλώντας κόστος τουλάχιστον 300 εκατ. δολαρίων, καθώς κάθε αεροσκάφος εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 90 εκατ. δολάρια.
  • Ακόμη και πριν από την έναρξη των επιθέσεων, η μεταφορά στρατευμάτων, πλοίων και αεροσκαφών στην περιοχή εκτιμάται ότι κόστισε περίπου 630 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την Elaine McCusker, ανώτερη συνεργάτιδα του American Enterprise Institute και πρώην αξιωματούχο προϋπολογισμού του Πενταγώνου, η οποία μίλησε στη The Wall Street Journal.

Παρότι το πλήρες εύρος της επιχείρησης παραμένει ασαφές, η κλίμακα είναι ήδη μεγάλη: η CENTCOM ανακοίνωσε ότι μέσα στις πρώτες 48 ώρες είχαν πληγεί περισσότεροι από 1.250 στόχοι στο Ιράν και δημοσιοποίησε κατάλογο με πάνω από 20 διαφορετικά στρατιωτικά μέσα και οπλικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν.

Το κόστος αυτών των επιχειρήσεων αυξάνεται καθημερινά, καθώς τα χρησιμοποιούμενα μέσα κοστίζουν από 35.000 δολάρια (για drone μίας χρήσης) έως εκατομμύρια δολάρια (όπως οι πύραυλοι Tomahawk) για παραγωγή και λειτουργία.

Επιπλέον, δεν συνυπολογίζεται το ημερήσιο κόστος διατήρησης στρατευμάτων στην περιοχή. Η The Washington Post ανέφερε ότι περίπου 50.000 στρατιώτες συμμετέχουν ήδη στην επιχείρηση, με ενδεχόμενο αποστολής και επιπλέον δυνάμεων.

Πόσο κοστίζουν τα πλήγματα στους Αμερικανούς φορολογουμένους;

Είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια το συνολικό κόστος, καθώς το εύρος της επιχείρησης και τα χρησιμοποιούμενα όπλα δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Ωστόσο, οι δαπάνες αυξάνονται ραγδαία:

  • 13 εκατ. δολάρια την ημέρα: Το κόστος λειτουργίας δύο αεροπλανοφόρων στην περιοχή. Το Κέντρο για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια είχε εκτιμήσει το 2013 ότι κάθε αεροπλανοφόρο κοστίζει τουλάχιστον 6,5 εκατ. δολάρια ημερησίως — ποσό που πιθανότατα είναι υψηλότερο σήμερα. Το Bloomberg ανέφερε ότι η λειτουργία του USS Gerald Ford κοστίζει περίπου 11,4 εκατ. δολάρια ημερησίως.
  • 43,8 εκατ. δολάρια: Το κόστος περίπου 1.250 «καμικάζι» drones, με κόστος 35.000 δολάρια ανά μονάδα, σύμφωνα με το Bloomberg.
  • 000–150.000 δολάρια ανά ώρα πτήσης: Το κόστος λειτουργίας βομβαρδιστικών B-2, σύμφωνα με τους The New York Times.
  • 2 εκατ. δολάρια: Το κόστος κάθε πυραύλου Tomahawk.
  • 12,8 εκατ. δολάρια: Το κόστος κάθε αναχαιτιστή THAAD, σύμφωνα με έγγραφα του Πενταγώνου που επικαλείται το The Hill.

Πόσο μπορεί να κοστίσει συνολικά ο πόλεμος;

Ο Kent Smetters, διευθυντής του Penn Wharton Budget Model, εκτίμησε στο Fortune ότι το άμεσο κόστος για τους φορολογουμένους θα φτάσει τουλάχιστον τα 40 δισ. δολάρια, πιθανότερα τα 65 δισ., και ίσως έως 95 δισ., ανάλογα με τη διάρκεια της σύγκρουσης. Το συνολικό οικονομικό κόστος για τις ΗΠΑ θα μπορούσε να φτάσει από 50 έως 210 δισ. δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στο εμπόριο και στις αγορές ενέργειας.

Πόσα έχουν ήδη δαπανηθεί;

Το πρόγραμμα Costs of War του Brown University εκτιμά ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν κόστισαν μεταξύ 2 και 2,25 δισ. δολαρίων το 2025, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στον «Πόλεμο των 12 Ημερών» τον Ιούνιο.

Επιπτώσεις πέρα από το στρατιωτικό κόστος

Οι στρατιωτικές δαπάνες αποτελούν μόνο μέρος του συνολικού αντίκτυπου. Η σύγκρουση έχει ήδη επηρεάσει τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ ενδέχεται να αυξήσει τα έξοδα μετακίνησης και τον πληθωρισμό. Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες υποχώρησαν περίπου 1% πριν το άνοιγμα της Δευτέρας, αν και στη συνέχεια ανέκαμψαν.

Παράλληλα, ο ανθρώπινος απολογισμός είναι βαρύς: περισσότεροι από 500 νεκροί έχουν αναφερθεί στο Ιράν, ενώ η CENTCOM κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν εν ώρα υπηρεσίας. Θύματα έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.

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