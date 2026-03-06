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Νεπάλ: Εκλογές ανάμεσα στην παλιά πολιτική τάξη και τη φωνή της Gen Z
Ειδήσεις
16:07 - 06 Μαρ 2026

Νεπάλ: Εκλογές ανάμεσα στην παλιά πολιτική τάξη και τη φωνή της Gen Z

Reporter.gr Newsroom
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Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 στο Νεπάλ πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία, με έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους παραδοσιακούς πολιτικούς και μια νέα γενιά που ζητά βαθιές αλλαγές. Στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός KP Sharma Oli, ο οποίος ανατράπηκε μετά από μαζικές διαδηλώσεις, αλλά τώρα επιδιώκει να επανέλθει δυναμικά στην πολιτική σκηνή. Αντίπαλός του σε μια από τις πιο σημαντικές εκλογικές περιφέρειες είναι ο Balen Shah, πρώην ράπερ και πρώην δήμαρχος της Κατμαντού, που παραιτήθηκε τον Ιανουάριο για να διεκδικήσει κοινοβουλευτική έδρα.

Ο Oli και το κόμμα του, το Communist Party of Nepal (UML), επιμένουν ότι οι διαδηλώσεις δεν αποτελούσαν δημοψήφισμα για την ηγεσία του και ότι παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στους πολίτες. Ο ίδιος δηλώνει αισιόδοξος ότι θα κερδίσει την εκλογική μάχη. Από την άλλη πλευρά, ο ηγέτης του Nepali Congress, Gagan Thapa, υποστηρίζει ότι οι νεότεροι ψηφοφόροι έχουν κουραστεί από τις «ανίερες συμμαχίες» και την κακή διακυβέρνηση των προηγούμενων κυβερνήσεων συνασπισμού.

Ο Balen Shah, που κατεβαίνει με το Rastriya Swatantra Party, έχει υιοθετήσει μια αντισυμβατική στάση στην προεκλογική του εκστρατεία, αποφεύγοντας τις συνεντεύξεις και εμφανιζόμενος δημόσια με το χαρακτηριστικό του στυλ. Παρά τις ανησυχίες των μέσων ενημέρωσης για το πώς θα κυβερνούσε, πολλοί νέοι ψηφοφόροι θεωρούν ότι η ενέργεια και η διαφορετική προσέγγισή του συμβολίζουν μια νέα αρχή για τη χώρα.

Συνολικά, 275 έδρες θα κατανεμηθούν στο κοινοβούλιο: 165 μέσω άμεσης ψηφοφορίας και 110 μέσω αναλογικής εκπροσώπησης. Τα αποτελέσματα των άμεσων εδρών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα μετά την έναρξη της καταμέτρησης, ενώ η πλήρης εικόνα της νέας βουλής θα διαμορφωθεί λίγες ημέρες αργότερα.

Οι εκλογές αυτές θα δείξουν αν η νέα γενιά ψηφοφόρων μπορεί να αλλάξει την πολιτική πορεία του Νεπάλ ή αν τα παραδοσιακά κόμματα θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους.

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