Νεπάλ: Εκλογές ανάμεσα στην παλιά πολιτική τάξη και τη φωνή της Gen Z

Ο Oli και το κόμμα του, το Communist Party of Nepal (UML), επιμένουν ότι οι διαδηλώσεις δεν αποτελούσαν δημοψήφισμα για την ηγεσία του και ότι παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στους πολίτες. Ο ίδιος δηλώνει αισιόδοξος ότι θα κερδίσει την εκλογική μάχη. Από την άλλη πλευρά, ο ηγέτης του Nepali Congress, Gagan Thapa, υποστηρίζει ότι οι νεότεροι ψηφοφόροι έχουν κουραστεί από τις «ανίερες συμμαχίες» και την κακή διακυβέρνηση των προηγούμενων κυβερνήσεων συνασπισμού.

Ο Balen Shah, που κατεβαίνει με το Rastriya Swatantra Party, έχει υιοθετήσει μια αντισυμβατική στάση στην προεκλογική του εκστρατεία, αποφεύγοντας τις συνεντεύξεις και εμφανιζόμενος δημόσια με το χαρακτηριστικό του στυλ. Παρά τις ανησυχίες των μέσων ενημέρωσης για το πώς θα κυβερνούσε, πολλοί νέοι ψηφοφόροι θεωρούν ότι η ενέργεια και η διαφορετική προσέγγισή του συμβολίζουν μια νέα αρχή για τη χώρα.

Συνολικά, 275 έδρες θα κατανεμηθούν στο κοινοβούλιο: 165 μέσω άμεσης ψηφοφορίας και 110 μέσω αναλογικής εκπροσώπησης. Τα αποτελέσματα των άμεσων εδρών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα μετά την έναρξη της καταμέτρησης, ενώ η πλήρης εικόνα της νέας βουλής θα διαμορφωθεί λίγες ημέρες αργότερα.

Οι εκλογές αυτές θα δείξουν αν η νέα γενιά ψηφοφόρων μπορεί να αλλάξει την πολιτική πορεία του Νεπάλ ή αν τα παραδοσιακά κόμματα θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους.