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Ο Λαζαρίδης πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος
Ανεμοδείκτης
15:50 - 11 Σεπ 2026

Ο Λαζαρίδης πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος

Reporter.gr Newsroom
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Εν όψει εκλογών φαίνεται ότι έχει αρχίσει να εξαπλώνεται η αγωνία της επανεκλογής και ορισμένοι βουλευτές κυριεύονται από εμφανή εκνευρισμό. Ενας από αυτούς είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Προ μηνών είχε γίνει είδηση λόγω της ιστορίας με το πτυχίο του και την αποπομπή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, λίγες μόλις ημέρες μετά από την τοποθέτησή του. Εκτοτε φαίνεται ότι η αγωνία του μεγαλώνει. Πρόσφατα έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει μέσω μίας άκομψης ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, ότι λόγω της αεροπορικής τραγωδίας στην Τανάγρα δεν θα παραστεί στη 16η Γιορτή Γίδας στη Μεσορόπη Καβάλας.

Στη συνέχεια, πάλι μέσω κοινωνικών δικτύων, επέλεξε να επιτεθεί στον υπουργό Αμυνας Νίκο Δένδια, επειδή ο διευθυντής του γραφείου του, Δημήτρης Περδίκης δεν του απάντησε στο τηλέφωνο, ενώ και τα SMS τα άφηνε στο «διαβάστηκε». Σε ανάρτησή του στο X, ο Μακάριος Λαζαρίδης έγραψε για «έπαρση» και «αλαζονεία» (και μάλιστα με δύο λ, πιθανώς για να δοθεί έμφαση στην βορειοελλαδίτικη προφορά), επειδή οι κλήσεις του, ώστε να συνεννοηθούν με τον κ. Περδίκη - καθώς ο βουλευτής Καβάλας είναι εισηγητής σε δύο νομοθετικές ρυθμίσεις του υπουργείου Αμυνας - έμειναν αναπάντητες. Αναφερόμενος μάλιστα στον κ. Δένδια έγραψε «να τον χαίρεται». Το αποτέλεσμα ήταν να απομακρυνθεί τελικά ο Λαζαρίδης από εισηγητής και να αντικατασταθεί από τον Γιώργο Αμυρά. Αν ο κ. Περδίκης διαθέτει χιούμορ, θα μπορούσε να απαντήσει τώρα στις κλήσεις του βουλευτή Καβάλας...

{https://x.com/mvlazaridis/status/2098069141240390013}

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 16:13
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