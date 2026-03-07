Ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Περσικού Κόλπου παρά τη «συγγνώμη» που είχε προηγηθεί

Μεταξύ των χωρών που βρέθηκαν στο στόχαστρο ήταν το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ αναφορές για αναχαίτιση εχθρικών στόχων υπήρξαν και από τη Σαουδική Αραβία.

Η εξέλιξη αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο τα ηγετικά στελέχη του θεοκρατικού καθεστώτος δρουν με ενιαία γραμμή, τη στιγμή που η χώρα παραμένει τυπικά ακέφαλη μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Υπενθυμίζεται ότι δεν έχει ακόμη επικυρωθεί επίσημα η διαδοχή του από τον γιο του, η οποία αναμένεται σύντομα, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη συνοχή και τη λήψη αποφάσεων στο ανώτατο επίπεδο της εξουσίας.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ γνωστοποίησε ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατέρριψε έναν πύραυλο που κατευθυνόταν προς την επικράτειά του. Ήδη από την προηγούμενη ημέρα, η Ντόχα είχε αναφέρει ότι απέκρουσε επίθεση με δέκα ιρανικά drones. Στο Κατάρ βρίσκεται η σημαντική αμερικανική αεροπορική βάση αλ-Ουντέιντ, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο στρατιωτικό κόμβο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνας για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα Εμιράτα έχουν δεχθεί το πιο έντονο κύμα επιθέσεων μεταξύ των χωρών του Κόλπου. Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν οι αρχές, έχουν αναχαιτιστεί περίπου 200 πύραυλοι, περισσότερα από 1.100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αρκετοί πύραυλοι κρουζ. Ακόμη και το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η αεράμυνα παρέμενε σε πλήρη κινητοποίηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, μονάδες του ιρανικού ναυτικού πραγματοποίησαν επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Άμπου Ντάμπι και στο Κουβέιτ. Η Ισλαμική Επαναστατική Φρουρά ισχυρίστηκε ότι στόχος ήταν αμερικανική βάση στα Εμιράτα, όπου – όπως υποστηρίζει – επλήγησαν μεταξύ άλλων κέντρο επικοινωνιών και συστήματα ραντάρ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης έντασης, η Αραβική Ένωση ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει την Κυριακή έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών για να εξετάσει τις εξελίξεις και την ασφάλεια στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, δήλωσε δημόσια ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε «περίοδο πολέμου». Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι τα ΗΑΕ θα υπερασπιστούν αποφασιστικά την επικράτεια και τον πληθυσμό τους.

Απευθυνόμενος στους τραυματίες των επιθέσεων, υπογράμμισε ότι η χώρα θα σταθεί στο ύψος των ευθυνών της απέναντι στον λαό και τους κατοίκους της. «Έχουμε παχύ δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα αντοχής και αποφασιστικότητας απέναντι στις συνεχιζόμενες επιθέσεις.

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