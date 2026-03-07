Κλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν τις θέσεις της Χεζμπολάχ

Η ένταση στο μέτωπο του Λιβάνου κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το Ισραήλ να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα στοχοποιεί κρίσιμες υποδομές που – σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις – συνδέουν την οργάνωση με το Ιράν.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πλήγματα σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης, όπου ισραηλινές επιθέσεις κατέστρεψαν 16 μεταγωγικά αεροσκάφη. Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού από το Ιράν προς τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μεταξύ των οποίων ρουκέτες, πύραυλοι, οπλικά συστήματα και drones καμικάζι. Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι αποτελεί προσπάθεια να διακοπεί ο εφοδιασμός της σιιτικής οργάνωσης, η οποία φαίνεται να έχει ανασυνταχθεί σχετικά γρήγορα παρά τα ισραηλινά πλήγματα των τελευταίων ημερών.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες επιθέσεις σε θέσεις της Χεζμπολάχ εντός του Λιβάνου. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, περίπου 40 στόχοι έχουν πληγεί τόσο στη Βηρυτό όσο και σε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, αφήνοντας πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές.

Η κλιμάκωση των επιχειρήσεων έχει ήδη προκαλέσει μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού. Περισσότεροι από 50 οικισμοί έχουν λάβει εντολή εκκένωσης, ενώ οι ισραηλινές αρχές απηύθυναν νέα προειδοποίηση προς τους κατοίκους μιας πόλης περίπου 25.000 ανθρώπων να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους. Την ίδια στιγμή, η Βηρυτός συνεχίζει να βρίσκεται υπό συνεχή αεροπορικό βομβαρδισμό, καθώς το Ισραήλ επιχειρεί να πλήξει κρίσιμες υποδομές και θέσεις της Χεζμπολάχ μέσα και γύρω από την πρωτεύουσα.

Στο πεδίο των χερσαίων επιχειρήσεων, ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να έχουν προχωρήσει σε περιορισμένες προωθήσεις εντός λιβανικού εδάφους, φτάνοντας σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι επιχειρούν κινήσεις και μέσω της Συρίας, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις δυνατότητες μετακίνησης και ενίσχυσης της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ευρείας χερσαίας επιχείρησης. Αν και η στρατιωτική πίεση αυξάνεται σταθερά, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το Ισραήλ σχεδιάζει μια μεγάλης κλίμακας εισβολή στον Λίβανο. Το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με την περιοχή να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο περαιτέρω επέκτασης της σύγκρουσης.

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