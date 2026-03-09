Εκρηκτική αύξηση στο παγκόσμιο εμπόριο όπλων – Μεγαλύτερος εισαγωγέας η Ευρώπη

Μεγαλύτερος εισαγωγέας αναδείχθηκε η Ευρώπη, κυρίως λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της αντίδρασης των ευρωπαϊκών κρατών. Πολλές χώρες αύξησαν τις παραγγελίες τους, παρότι αυτό δεν βρισκόταν στους αρχικούς σχεδιασμούς τους. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί και οι διεθνείς συγκρούσεις, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι σε θέση να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους με δική τους παραγωγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 33% των όπλων κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εδραιώσει τη θέση τους ως ο κύριος εξαγωγέας όπλων παγκοσμίως, με ποσοστό 42% των συνολικών εξαγωγών. Ακολουθεί η Γαλλία με 9,8%. Η Ρωσία, παρά τις μειωμένες παραγγελίες που δέχεται, παραμένει ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας με ποσοστό 6,8%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Γερμανία με 5,7%, η οποία προσπέρασε την Κίνα που καταγράφει ποσοστό 5,6%. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την παροχή οπλικής βοήθειας στην Ουκρανία. Οι εξαγωγές της Κίνας, πάντως, ήταν πιο περιορισμένες σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Αντίθετα, στη Μέση Ανατολή καταγράφεται μείωση στις εισαγωγές όπλων, όσο παράδοξο κι αν φαίνεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές χώρες της περιοχής είχαν ήδη προμηθευτεί μεγάλες ποσότητες την περίοδο 2016–2021.

Σύμφωνα με το Sipri, οι ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν δεν θα ήταν εφικτές χωρίς την παροχή οπλικού υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναμένεται ότι την περίοδο Τραμπ αυτή η τάση θα συνεχιστεί, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση των ΗΠΑ ως βασικού εξαγωγέα όπλων.