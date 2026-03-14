Φιντάν: Ο Νετανιάχου ενδέχεται να διαπράξει άλλη μια γενοκτονία στον Λίβανο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης της σύγκρουσης στον Λίβανο, εκφράζοντας φόβους πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε «μια νέα γενοκτονία».

Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι οι βομβαρδισμοί που πραγματοποιούνται με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της Χεζμπολάχ ενδέχεται να προκαλέσουν μαζικές απώλειες αμάχων. «Ειλικρινά φοβόμαστε ότι ο Νετανιάχου μπορεί να κινηθεί προς μια νέα γενοκτονία με πρόσχημα την καταπολέμηση της Χεζμπολάχ», ανέφερε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Παράλληλα, ο Φιντάν αναφέρθηκε και σε αναφορές για πυραυλικές εκτοξεύσεις από το Ιράν προς την Τουρκία. Όπως δήλωσε, η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο η Άγκυρα εξετάζει τις αντιφάσεις ανάμεσα στις διαβεβαιώσεις των ιρανικών αρχών και στα τεχνικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί σχετικά με τις εκτοξεύσεις.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, οι σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία αξιολογούνται, ενώ συνεχίζονται οι επαφές και οι συζητήσεις προκειμένου να διευκρινιστεί πλήρως τι συνέβη.