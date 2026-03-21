Μέση Ανατολή: Απολογισμός θυμάτων – Χιλιάδες νεκροί, μεταξύ των οποίων πολλοί άμαχοι

Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από άρθρο του Reuters και αφορούν απολογισμούς έως τις 21 Μαρτίου. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από το πρακτορείο, όπως σημειώνεται.
ΙΡΑΝ: 3.220 νεκροί σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση HRANA, εκ των οποίων 1.398 άμαχοι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 210 παιδιά. Τα επίσημα ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για 1.270 νεκρούς, ενώ ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ είχε αναφέρει στις 6 Μαρτίου τουλάχιστον 1.332 θύματα.
ΛΙΒΑΝΟΣ: Περίπου 1.024 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα από τις 2 Μαρτίου, με περισσότερα από 100 παιδιά να περιλαμβάνονται στους νεκρούς.
ΙΡΑΚ: Τουλάχιστον 60 νεκροί, κυρίως μέλη των σιιτικών Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης, ενώ ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του σε επίθεση σε τάνκερ.
ΙΣΡΑΗΛ: 15 πολίτες έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων οι εννέα σε ιρανική πυραυλική επίθεση κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου. Επιπλέον, 2 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο, ενώ 4 Παλαιστίνιες έχασαν τη ζωή τους σε ιρανικό πλήγμα στη Δυτική Όχθη.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ: 13 στρατιωτικοί νεκροί, εκ των οποίων έξι σε συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ιράκ και επτά σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ: 8 νεκροί, ανάμεσά τους δύο στρατιωτικοί.
ΚΟΥΒΕΪΤ: 6 νεκροί, εκ των οποίων δύο από ιρανικά πλήγματα, καθώς και δύο αστυνομικοί και δύο στρατιώτες.
ΣΥΡΙΑ: 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ιρανική πυραυλική επίθεση στη Sweida στις 28 Φεβρουαρίου.
ΟΜΑΝ: 2 νεκροί από επίθεση drone στις 13 Μαρτίου στην επαρχία Sohar — η πρώτη φορά που καταγράφονται θύματα στη χώρα — καθώς και ένας ακόμη θάνατος από πρόσκρουση σε δεξαμενόπλοιο.
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: 2 νεκροί μετά από πρόσκρουση σε κατοικία στην Al-Kharj.
ΜΠΑΧΡΕΪΝ: 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικές ιρανικές επιθέσεις, με την πιο πρόσφατη να πλήττει πολυκατοικία στη Μανάμα.
ΓΑΛΛΙΑ: 1 Γάλλος στρατιώτης νεκρός και 6 τραυματίες ύστερα από επίθεση drone στο βόρειο Ιράκ, κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης αντιτρομοκρατικών δυνάμεων.