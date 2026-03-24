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Τουρκία: Κατηγορηματική διάψευση ότι διέκοψε τη ροή φυσικού αερίου από το Ιράν
Ειδήσεις
19:07 - 24 Μαρ 2026

Τουρκία: Κατηγορηματική διάψευση ότι διέκοψε τη ροή φυσικού αερίου από το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Η Άγκυρα διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια περί διακοπής της ροής φυσικού αερίου από το Ιράν, επιδιώκοντας να καθησυχάσει τόσο την αγορά όσο και τους καταναλωτές και να ενισχύσει το αίσθημα ενεργειακής ασφάλειας.  

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, απάντησε στις αναφορές που είχε μεταδώσει νωρίτερα το πρακτορείο Bloomberg, σύμφωνα με τις οποίες η παροχή φυσικού αερίου προς την Τουρκία είχε διακοπεί έπειτα από ισραηλινές επιθέσεις στο κοίτασμα South Pars στο Ιράν.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν σημειώθηκε καμία διακοπή στις εισαγωγές από το Ιράν και υπογράμμισε ότι τα αποθέματα της χώρας επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «η ροή φυσικού αερίου από το Ιράν συνεχίζεται κανονικά, ενώ οι αποθηκευτικοί χώροι είναι γεμάτοι σε ποσοστό 71%».

Τι έγραφε το δημοσίευμα του Bloomberg

Από την πλευρά του, το Bloomberg είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι το Ιράν ανέστειλε τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία μετά την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα South Pars στις 18 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσει η εν λόγω διακοπή, ενώ σημειώνεται ότι οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εξακολουθούν να κινούνται περίπου 70% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου.

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