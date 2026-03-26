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Στο στόχαστρο της ΕΕ το Snapchat: Έρευνα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο
Ειδήσεις
16:52 - 26 Μαρ 2026

Στο στόχαστρο της ΕΕ το Snapchat: Έρευνα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά από σήμερα (26/3) έρευνα για το κοινωνικό δίκτυο Snapchat, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η πλατφόρμα προστατεύει επαρκώς τους ανηλίκους σύμφωνα με τους κανόνες του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).      

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επισήμως ότι ξεκινά την έρευνα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι το Snapchat -ιδιαίτερα δημοφιλές στους εφήβους- ενδέχεται να μην παρέχει επαρκή προστασία από επικοινωνία με χρήστες με κακόβουλες προθέσεις, όπως σεξουαλική εκμετάλλευση ή στρατολόγηση για εγκληματικές δραστηριότητες. Υποψιάζεται, επίσης, ότι η πλατφόρμα μπορεί να εκθέτει τα παιδιά σε πληροφορίες για παράνομες πωλήσεις προϊόντων, όπως ναρκωτικά, αλκοόλ, ηλεκτρονικά τσιγάρα και vapes.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ζήτημα της επαλήθευσης ηλικίας, καθώς το Snapchat – με περίπου 97 εκατομμύρια χρήστες στην ΕΕ – δεν φαίνεται να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα επαλήθευσης, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία προορίζεται για άτομα άνω των 13 ετών, ούτε αξιολογεί επαρκώς εάν οι χρήστες είναι κάτω των 17 ετών.

Η έρευνα εστιάζει στο φαινόμενο του «grooming», δηλαδή την προσέγγιση ανηλίκων από ενήλικες που προσποιούνται ότι είναι ανήλικοι, καθώς και στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις λογαριασμού, όπως η λειτουργία «εύρεση φίλων» και οι ενεργοποιημένες ειδοποιήσεις, οι οποίες μπορεί να μην παρέχουν επαρκή προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας. Επιπλέον, εξετάζεται αν τα εργαλεία ελέγχου περιεχομένου εμποδίζουν αποτελεσματικά την πρόσβαση ανηλίκων σε παράνομες πωλήσεις.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για θέματα ψηφιακής τεχνολογίας, Χάνα Βιρκούνεν, δήλωσε: «Το Snapchat δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει ότι ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες επιβάλλει υψηλά πρότυπα ασφάλειας για όλους τους χρήστες. Μέσω αυτής της έρευνας, θα εξετάσουμε προσεκτικά αν η πλατφόρμα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία μας».

Η Επιτροπή θα συλλέξει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία, θα απευθύνει αιτήματα πληροφόρησης στο Snapchat και ενδεχομένως θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις ή επιθεωρήσεις. Μπορεί επίσης να εκδώσει προσωρινά μέτρα, απόφαση μη συμμόρφωσης ή να αξιολογήσει δεσμεύσεις της πλατφόρμας για την επίλυση των προβλημάτων.

Παράλληλα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι οι πλατφόρμες Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από πορνογραφικό περιεχόμενο, παραβιάζοντας επίσης τον DSA. Η Βιρκούνεν τόνισε ότι αν θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν στην Ευρώπη, πρέπει να εφαρμόσουν αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι πλατφόρμες αυτές δεν αξιολόγησαν σωστά τους κινδύνους για τους ανηλίκους και τα μέτρα περιορισμού της πρόσβασης ήταν ανεπαρκή. Η απλή επιβεβαίωση ηλικίας με ένα κλικ («είμαι άνω των 18») δεν θεωρείται επαρκής, ενώ εργαλεία όπως προειδοποιήσεις περιεχομένου, θόλωση εικόνων και ενδείξεις «μόνο για ενήλικες» κρίνονται ανεπαρκή.

Οι πλατφόρμες έχουν δικαίωμα να απαντήσουν γραπτώς στα προκαταρκτικά ευρήματα. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει μη συμμόρφωση, μπορεί να επιβάλει πρόστιμο έως 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους, καθώς και περιοδικές χρηματικές ποινές.

Η διαδικασία εντάσσεται στην επίσημη εφαρμογή του DSA για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, η οποία ξεκίνησε στις 27 Μαΐου 2025.

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