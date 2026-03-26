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Ένα πρήξιμο που έγινε προειδοποίηση: Το μήνυμα ζωής από τον δήμαρχο του Άη Στράτη
Ειδήσεις
16:38 - 26 Μαρ 2026

Ένα πρήξιμο που έγινε προειδοποίηση: Το μήνυμα ζωής από τον δήμαρχο του Άη Στράτη

Reporter.gr Newsroom
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Στην κανονικότητα και στα δημαρχιακά του καθήκοντα επέστρεψε ο δήμαρχος Αη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, λίγες ημέρες μετά την επέμβαση αφαίρεσης όγκου, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ την Πέμπτη (26/3) ο κ. Σινάνης περιέγραψε την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, τονίζοντας πως πλέον βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης και αισιοδοξεί για την πλήρη ανάρρωσή του. «Τελειώσαμε με την περιπέτεια, κάναμε ακόμη ένα βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως επέλεξε να επιστρέψει άμεσα στο νησί, το οποίο θεωρεί το ιδανικό περιβάλλον για την αποθεραπεία του.Δείτε περισσότερα στο ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr

Ο δήμαρχος υπενθύμισε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο, ενώ το προηγούμενο διάστημα υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες. Η πρόσφατη χειρουργική επέμβαση αφορούσε την αφαίρεση όγκου από την κνήμη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι η νόσος εμφανίστηκε σε σημείο που αρχικά δεν του προκάλεσε ανησυχία. Όπως εξήγησε, εντόπισε τυχαία ένα πρήξιμο, το οποίο αρχικά θεώρησε ότι ήταν κάτι απλό, όπως μια απλή φλεγμονή ή θλάση. Ωστόσο, όταν ο πόνος έγινε εντονότερος, προχώρησε σε εξετάσεις, όπου και διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης.

Με αφορμή την προσωπική του εμπειρία, ο κ. Σινάνης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην αμελούν την υγεία τους. «Δεν πρέπει να βάζουμε τα προβλήματά μας κάτω από το χαλί», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και το πιο μικρό σύμπτωμα αξίζει ιατρικής διερεύνησης. «Σε 365 ημέρες, αξίζει να αφιερώσουμε έστω μία ή δύο στην υγεία μας», είπε, προσθέτοντας πως η πρόληψη είναι κρίσιμη τόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο όσο και για την οικογένειά του.

Παρά την επέμβαση, η επιστροφή του στα καθήκοντα ήταν άμεση. Χειρουργήθηκε την Τετάρτη και λίγες ημέρες αργότερα ταξίδεψε πίσω στον Αη Στράτη, φτάνοντας στο γραφείο του ήδη από τη Δευτέρα. «Από το νοσοκομείο κατευθείαν στο αεροδρόμιο και από εκεί στο νησί», περιέγραψε.

Η υποδοχή από τους κατοίκους ήταν θερμή, με τον ίδιο να μιλά για «πολλή αγάπη και στοργή» από τους δημότες, οι οποίοι στέκονται στο πλευρό του. Παρά τις κινητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της επέμβασης στο πόδι, συνεχίζει κανονικά τις δραστηριότητές του, χρησιμοποιώντας πατερίτσες και ειδικούς νάρθηκες.

Μάλιστα, έδωσε το «παρών» και στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, τονίζοντας πως, ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες, η παρουσία σε τέτοιες στιγμές αποτελεί καθήκον.

Όπως τόνισε, η επιστροφή στην καθημερινότητα και στην επαφή με τους συνεργάτες και τους δημότες του αποτελεί πηγή δύναμης. «Είναι άλλο να βρίσκεσαι στον τόπο σου και στη δουλειά σου», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η φυσική παρουσία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την εξ αποστάσεως επικοινωνία.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, ο δήμαρχος σημείωσε πως θα παραμείνει στο νησί το προσεχές διάστημα, ενώ στη συνέχεια θα χρειαστεί να μεταβεί στην Αθήνα για ακτινοθεραπείες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι πρόκειται για το τελευταίο στάδιο της θεραπείας.

Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση βασικών έργων υποδομής, όπως η δημοπράτηση του πρατηρίου υγρών καυσίμων, η ενίσχυση των σχολικών εγκαταστάσεων και η ολοκλήρωση έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ο δήμος προετοιμάζεται για τη νέα τουριστική περίοδο, με στόχο την οργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων που θα ενισχύσουν την εμπειρία τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

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