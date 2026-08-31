Το ευρωπαϊκό φθινόπωρο θα είναι θερμό: Εκλογές, Ουκρανία και οικονομία

Το καλοκαίρι έχει πλέον επισήμως τελειώσει στις Βρυξέλλες. Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιστρέφουν στα γραφεία τους, καθώς ένα ιδιαίτερα φορτωμένο φθινόπωρο βρίσκεται προ των πυλών, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Η απόφαση της Ισλανδίας, μέσω δημοψηφίσματος αυτό το Σαββατοκύριακο, να μην επαναφέρει προς το παρόν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ βγάζει το συγκεκριμένο ζήτημα από την ευρωπαϊκή ατζέντα. Όχι όμως και το γενικότερο ερώτημα της διεύρυνσης: η προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ένωση παραμένει ένα από τα κεντρικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τους Ευρωπαίους τον επόμενο χρόνο.

Και δεν είναι το μόνο. Στο τραπέζι των Βρυξελλών βρίσκονται ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, οι αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η Ένωση θα διαχειριστεί την ολοένα πιο άνιση εμπορική της σχέση με την Κίνα.

Η ευρωπαϊκή «rentrée» – η επιστροφή στην πολιτική δράση μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα – ξεκινά αυτή την εβδομάδα με μια σειρά συναντήσεων στην Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ. Υπουργοί Άμυνας, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναμένεται να συγκεντρωθούν εκεί τις επόμενες ημέρες.

Πάνω από όλες αυτές τις συζητήσεις, όμως, αιωρείται ο παράγοντας των εκλογών. Τέσσερις από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης – η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία – πρόκειται να προσφύγουν στις κάλπες έως το τέλος του επόμενου έτους, με τα αποτελέσματα να είναι ικανά να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία ολόκληρης της Ευρώπης.

Ήδη οι αγορές ομολόγων και οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Γαλλία, ενόψει δύσκολων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό. Η διαφορά απόδοσης που πληρώνει η Γαλλία σε σχέση με τα αντίστοιχα γερμανικά ομόλογα διευρύνθηκε μέσα στο καλοκαίρι, ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης μόλις που απέφυγε την ύφεση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Η Γερμανία μπροστά σε μια νέα πολιτική δοκιμασία

Στο άμεσο μέτωπο, η Γερμανία προετοιμάζεται για δύο περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις τον Σεπτέμβριο, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να προηγείται με άνεση.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε χθες ότι μια επικράτηση του AfD στην ανατολική Σαξονία-Άνχαλτ θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους επενδυτές.

Οι εκλογές σε ένα από τα φτωχότερα κρατίδια της Γερμανίας, στις 6 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσαν να οδηγήσουν για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945, στον σχηματισμό κυβέρνησης υπό την ηγεσία της ακροδεξιάς.

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) του Μερτς, το οποίο κυβερνά τη Σαξονία-Άνχαλτ εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, βρίσκεται σήμερα γύρω στο 20% στις δημοσκοπήσεις.

Στις Βρυξέλλες, πάντως, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ελπίζουν ότι οι πρόσφατες θετικές ενδείξεις για την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ευρωζώνης θα συνεχιστούν, παρά τις νέες προκλήσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος του ενεργειακού κόστους.

Έτσι, καθώς οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επιστρέφουν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα, το φθινόπωρο που ανοίγεται μπροστά τους κάθε άλλο παρά ήρεμο προμηνύεται: προϋπολογισμοί, πόλεμος, εμπόριο, οικονομία και —πάνω απ’ όλα— εκλογές διαμορφώνουν ένα πολιτικό τοπίο στο οποίο οι Βρυξέλλες θα χρειαστεί να κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή.