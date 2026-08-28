Μακάρι να στήριζε η κυβέρνηση και άλλους όπως τους εφοπλιστές

Κατά τα όσα διακινούνται, η κυβέρνηση θα προσέλθει στη συζήτηση με πρωταρχικό της μέλημα την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχεται η ελληνική ναυτιλία, η οποία λόγω της (νόμιμης) μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει γίνει και στόχος των Ουκρανών πού χτυπούν πλοία ελληνικών συμφερόντων στην Μαύρη Θάλασσα. Ας μην λησμονείται και η ελληνική στήριξη στην Ουκρανία, υπό αυτό το πρίσμα.
Η Αθήνα έχει μία ξεκάθαρη θέση και θα εμμείνει σε αυτήν: «όχι» σε κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, που τελικά θα ωφελούσαν ανταγωνιστικές ναυτιλιακές δυνάμεις εκτός Ευρώπης. Πολύ σωστά όλα αυτά, καλό θα ήταν όμως ανάλογη στάση να τηρούσε η ελληνική κυβέρνηση και για την προάσπιση συμφερόντων άλλων επαγγελματικών κλάδων…