Μακάρι να στήριζε η κυβέρνηση και άλλους όπως τους εφοπλιστές

Επειδή η συζήτηση για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα επανέλθει και επειδή εν όψει αυτής, ήδη προλειαίνεται το έδαφος για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, είναι χρήσιμες ορισμένες επισημάνσεις.

Κατά τα όσα διακινούνται, η κυβέρνηση θα προσέλθει στη συζήτηση με πρωταρχικό της μέλημα την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχεται η ελληνική ναυτιλία, η οποία λόγω της (νόμιμης) μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει γίνει και στόχος των Ουκρανών πού χτυπούν πλοία ελληνικών συμφερόντων στην Μαύρη Θάλασσα. Ας μην λησμονείται και η ελληνική στήριξη στην Ουκρανία, υπό αυτό το πρίσμα.

Η Αθήνα έχει μία ξεκάθαρη θέση και θα εμμείνει σε αυτήν: «όχι» σε κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών, που τελικά θα ωφελούσαν ανταγωνιστικές ναυτιλιακές δυνάμεις εκτός Ευρώπης. Πολύ σωστά όλα αυτά, καλό θα ήταν όμως ανάλογη στάση να τηρούσε η ελληνική κυβέρνηση και για την προάσπιση συμφερόντων άλλων επαγγελματικών κλάδων…