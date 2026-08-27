Politico: Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες επαναφέρουν στο τραπέζι τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Σουηδία κάλεσαν σήμερα (27/8) τις Βρυξέλλες να επαναφέρουν στο προσκήνιο το αμφιλεγόμενο ζήτημα της αξιοποίησης των δεσμευμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη «τρύπα» στον προϋπολογισμό της Ουκρανίας, που έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το POLITICO, οι τέσσερις παραπάνω χώρες απηύθυναν την έκκληση με επιστολή, προς την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, και την υπουργό Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Χέλεν ΜακΕντί, ενόψει της άτυπης συνάντησης των ομολόγων τους την επόμενη εβδομάδα στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας.

Ειδικότερα, η επιστολή, με ημερομηνία 27 Αυγούστου, ενισχύει τις προηγούμενες εκκλήσεις για επαναφορά της συζήτησης σχετικά με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, εν μέσω ανησυχιών ότι το Κίεβο θα βρεθεί σύντομα και πάλι αντιμέτωπο με έλλειψη χρηματοδότησης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλυψε το Σάββατο ότι ήδη αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό κενό ύψους 23 δισ. ευρώ για την άμυνα.

«Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη οικονομική στήριξη τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα», όπως αναφέρεται στην επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε επίσης στους αρμόδιους για την οικονομία και τη διεύρυνση της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις και Μάρτα Κος. «Πιστεύουμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επανέλθουμε στο ζήτημα του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας προς όφελος της Ουκρανίας».

Υπενθυμίζεται ότι οι ηγέτες της ΕΕ απέτυχαν το Δεκέμβριο να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο για την αξιοποίηση 210 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στο Euroclear, το αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες, ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα τεράστιο δάνειο προς το Κίεβο.

Το Βέλγιο αντιστάθηκε στο σχέδιο και απαίτησε απεριόριστες εγγυήσεις από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, προκειμένου να προστατευθεί από ενδεχόμενες νομικές και οικονομικές συνέπειες από τη Μόσχα. Το αίτημα αυτό κρίθηκε υπερβολικά υψηλό από τους ηγέτες της ΕΕ.

Αντ’ αυτού, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να αντλήσουν κοινό δανεισμό από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Η ΕΕ θα εκταμιεύσει το δάνειο μέσα στους επόμενους 18 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι η ουκρανική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

Από τη μεριά του, ο Ζελένσκι θέλει η ΕΕ να διαθέσει τα χρήματα προκαταβολικά, ωστόσο θα είναι δύσκολο να πειστούν όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να προχωρήσουν στην εκταμίευση των κεφαλαίων χωρίς πρώτα το Κίεβο να εφαρμόσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις.

Η βελγική κυβέρνηση έχει δηλώσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι είναι ανοιχτή στην επαναφορά της συζήτησης για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, επανέλαβε όμως τις απαιτήσεις της προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να παράσχουν οικονομικές εγγυήσεις έναντι πιθανών ρωσικών αντιποίνων — ένα κρίσιμο ζήτημα που δεν έχει περάσει απαρατήρητο στη Χάγη, τη Μαδρίτη, τη Στοκχόλμη και τη Βαρσοβία.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και ότι πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τα εύλογα συμφέροντα όλων των πλευρών», αναφέρεται στην επιστολή, η οποία καλεί τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής να εξετάσουν «νέες επιλογές» που θα «διασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος θα επιμερίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και ότι κανένα κράτος-μέλος δεν θα επωμίζεται δυσανάλογο βάρος».