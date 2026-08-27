ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Politico: Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες επαναφέρουν στο τραπέζι τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Ειδήσεις
14:00 - 27 Αυγ 2026

Politico: Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες επαναφέρουν στο τραπέζι τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Σουηδία κάλεσαν σήμερα (27/8) τις Βρυξέλλες να επαναφέρουν στο προσκήνιο το αμφιλεγόμενο ζήτημα της αξιοποίησης των δεσμευμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη «τρύπα» στον προϋπολογισμό της Ουκρανίας, που έχει πληγεί από τον πόλεμο.      

Σύμφωνα με το POLITICO, οι τέσσερις παραπάνω χώρες απηύθυναν την έκκληση με επιστολή, προς την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, και την υπουργό Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Χέλεν ΜακΕντί, ενόψει της άτυπης συνάντησης των ομολόγων τους την επόμενη εβδομάδα στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας.

Ειδικότερα, η επιστολή, με ημερομηνία 27 Αυγούστου, ενισχύει τις προηγούμενες εκκλήσεις για επαναφορά της συζήτησης σχετικά με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, εν μέσω ανησυχιών ότι το Κίεβο θα βρεθεί σύντομα και πάλι αντιμέτωπο με έλλειψη χρηματοδότησης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλυψε το Σάββατο ότι ήδη αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό κενό ύψους 23 δισ. ευρώ για την άμυνα.

«Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη οικονομική στήριξη τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα», όπως αναφέρεται στην επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε επίσης στους αρμόδιους για την οικονομία και τη διεύρυνση της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις και Μάρτα Κος. «Πιστεύουμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επανέλθουμε στο ζήτημα του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας προς όφελος της Ουκρανίας».

Υπενθυμίζεται ότι οι ηγέτες της ΕΕ απέτυχαν το Δεκέμβριο να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο για την αξιοποίηση 210 δισ. ευρώ από τα δεσμευμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στο Euroclear, το αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες, ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα τεράστιο δάνειο προς το Κίεβο.

Το Βέλγιο αντιστάθηκε στο σχέδιο και απαίτησε απεριόριστες εγγυήσεις από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, προκειμένου να προστατευθεί από ενδεχόμενες νομικές και οικονομικές συνέπειες από τη Μόσχα. Το αίτημα αυτό κρίθηκε υπερβολικά υψηλό από τους ηγέτες της ΕΕ.

Αντ’ αυτού, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να αντλήσουν κοινό δανεισμό από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Η ΕΕ θα εκταμιεύσει το δάνειο μέσα στους επόμενους 18 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι η ουκρανική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

Από τη μεριά του, ο Ζελένσκι θέλει η ΕΕ να διαθέσει τα χρήματα προκαταβολικά, ωστόσο θα είναι δύσκολο να πειστούν όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να προχωρήσουν στην εκταμίευση των κεφαλαίων χωρίς πρώτα το Κίεβο να εφαρμόσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις.

Η βελγική κυβέρνηση έχει δηλώσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι είναι ανοιχτή στην επαναφορά της συζήτησης για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, επανέλαβε όμως τις απαιτήσεις της προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να παράσχουν οικονομικές εγγυήσεις έναντι πιθανών ρωσικών αντιποίνων — ένα κρίσιμο ζήτημα που δεν έχει περάσει απαρατήρητο στη Χάγη, τη Μαδρίτη, τη Στοκχόλμη και τη Βαρσοβία.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα και ότι πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τα εύλογα συμφέροντα όλων των πλευρών», αναφέρεται στην επιστολή, η οποία καλεί τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής να εξετάσουν «νέες επιλογές» που θα «διασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος θα επιμερίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και ότι κανένα κράτος-μέλος δεν θα επωμίζεται δυσανάλογο βάρος».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα ευθύνης, συνέπειας και σοβαρότητας
Πολιτική

Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα ευθύνης, συνέπειας και σοβαρότητας

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Γεροβασίλη και Κασιμάτη με κάθε επισημότητα
Πολιτική

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Γεροβασίλη και Κασιμάτη με κάθε επισημότητα

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Στα $87 το Brent
Εμπορεύματα

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Στα $87 το Brent

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Ρωσία το Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

Ουκρανία: Πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Ρωσία το Σεπτέμβριο

Ράλι στο σιτάρι: Σε υψηλό τριετίας οι τιμές λόγω φόβων για κλιμάκωση Ρωσίας-Ουκρανίας
Εμπορεύματα

Ράλι στο σιτάρι: Σε υψηλό τριετίας οι τιμές λόγω φόβων για κλιμάκωση Ρωσίας-Ουκρανίας

Συναγερμός στο Κίεβο: Ο Πούτιν εξετάζει χτυπήματα στην καρδιά της ουκρανικής πρωτεύουσας
Ειδήσεις

Συναγερμός στο Κίεβο: Ο Πούτιν εξετάζει χτυπήματα στην καρδιά της ουκρανικής πρωτεύουσας

Politico: Ο Μαγιάρ αλλάζει σταδιακά εξωτερική πολιτική - Απειλή η Ρωσία για την Ουγγαρία
Ειδήσεις

Politico: Ο Μαγιάρ αλλάζει σταδιακά εξωτερική πολιτική - Απειλή η Ρωσία για την Ουγγαρία 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/08/2026 - 15:21

Χατζηδάκης: Ξεκινούν έργα 5,3 δισ. για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές

Πολιτική
27/08/2026 - 15:10

Τσουκαλάς: Μόνιμη καθημερινότητα η ακρίβεια στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 14:59

Protergia Student Plan: Η ενέργεια που ταιριάζει στη νέα φοιτητική ζωή!

Πολιτική
27/08/2026 - 14:53

Ελληνοτουρκικά: Οι διεκδικήσεις της Άγκυρας και η «κόκκινη γραμμή» για το καλώδιο

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:44

Στο ΙΤΕ ο ελληνικός δορυφορικός σταθμός του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων

Πολιτική
27/08/2026 - 14:40

Κεραμέως: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η κοινωνική ασφάλιση και η διαρκής ενίσχυσή της

Ναυτιλία
27/08/2026 - 14:30

ΟΛΠ: Ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις και επέκταση στα logistics με νέο καταστατικό

Business Facts
27/08/2026 - 14:25

Η νέα γεωγραφία των containers αποκαλύπτει τους κερδισμένους και τους χαμένους του 2026

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:15

Ουκρανία: Πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Ρωσία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
27/08/2026 - 14:01

«Γύρισε» σε αρνητικό πρόσημο η τραπεζική χρηματοδότηση τον Ιούλιο

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:00

Politico: Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες επαναφέρουν στο τραπέζι τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Πολιτική
27/08/2026 - 13:55

Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα ευθύνης, συνέπειας και σοβαρότητας

Πολιτική
27/08/2026 - 13:42

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Γεροβασίλη και Κασιμάτη με κάθε επισημότητα

Εμπορεύματα
27/08/2026 - 13:34

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Στα $87 το Brent

Πολιτική
27/08/2026 - 13:12

Τουρκία: «Πρόκληση» η εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο – Θετική η μεταφορά των Patriot στην Κρήτη

Πολιτική
27/08/2026 - 13:04

ΠΑΣΟΚ για Μετρό Καλαμαριάς: Ένα σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα

Νομίσματα
27/08/2026 - 12:56

Bitcoin: Πλησιάζει εκ νέου την αντίσταση των $80.000 μετά το χθεσινό χαμηλό

Ναυτιλία
27/08/2026 - 12:49

Έλληνες πλοιοκτήτες: Νέο κύμα επενδύσεων στα πλοία, με φόντο την κρίση του Ορμούζ

Ειδήσεις
27/08/2026 - 12:45

Γαλλία: Η δημοσιονομική «βόμβα» που απειλεί να επισκιάσει τις εκλογές

Ειδήσεις
27/08/2026 - 12:41

ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 42.000 τόνοι αλιευμάτων στην Ελλάδα το 2025 - Στα €166,6 εκατ. η αξία της παραγωγής

Ανεμοδείκτης
27/08/2026 - 12:26

Δημογραφικό και σχολεία: Η ματαιότητα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/08/2026 - 12:15

AKTOR: παρέδωσε την επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κράτος

Ειδήσεις
27/08/2026 - 12:11

Η μάχη των €2 τρισ.: Ευρωπαϊκό μπλοκ των «φειδωλών» στον Νότο

Ναυτιλία
27/08/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Ενισχύθηκε κατά 1,7% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούνιο

Πολιτική
27/08/2026 - 11:47

Θεσσαλονίκη: Μήνυμα Μητσοτάκη για την επέκταση του Μετρό – «Το είπαμε, το κάναμε»

Ειδήσεις
27/08/2026 - 11:47

Φωτιά στη Χίο - Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Τεχνολογία
27/08/2026 - 11:47

Meta: Συμβιβασμός $16,7 δισ. για τις επιπτώσεις Facebook και Instagram στα παιδιά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/08/2026 - 11:36

Alpha Bank και Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»: Για τέταρτη χρονιά, η δράση Job Shadowing ανοίγει δρόμους προς την εργασία

Ειδήσεις
27/08/2026 - 11:24

ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση την Palestine Action

Ανεμοδείκτης
27/08/2026 - 11:23

Έλενα Ακρίτα: Ευκαιρία για ένα ακόμη τζαρτζάρισμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ