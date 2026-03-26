Ισραήλ: 700 μέλη της Χεζμπολάχ εξουδετερώθηκαν από την επανέναρξη των συγκρούσεων στο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (26/3) ότι, από την επανέναρξη των συγκρούσεων στο Λίβανο στις 2 Μαρτίου, έχει σκοτώσει περίπου 700 μέλη της Χεζμπολάχ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς ξένους δημοσιογράφους, ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένες και αποφασιστικές επιχειρήσεις με στόχο την ασφάλεια των πολιτών, σημειώνοντας πως «περίπου 700 μαχητές της οργάνωσης έχουν εξουδετερωθεί».

Όπως εξήγησε, η στρατιωτική επιχείρηση στο νότιο Λίβανο αποσκοπεί στην προστασία των κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ, στην απομάκρυνση της απειλής από τα σύνορα και στην αποδυνάμωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ.

Σημειώνεται ότι η Χεζμπολάχ ενεπλάκη στις επιθέσεις κατά του Ισραήλ δύο ημέρες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Επισημαίνεται επίσης ότι η Χεζμπολάχ δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τις απώλειες των μελών της. Ωστόσο, σύμφωνα με δεδομένα της λιβανικής κυβέρνησης, από την αναζωπύρωση της σύγκρουσης έχουν χάσει τη ζωή τους 1.094 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 121 παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2024 είχε τεθεί σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία προέβλεπε τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο.

Στις 24 Μαρτίου, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, σε βάθος έως και 30 χιλιομέτρων, φτάνοντας μέχρι τον ποταμό Λιβάνι, την ώρα που οι περιοχές του βόρειου Ισραήλ συνεχίζουν να δέχονται καθημερινές επιθέσεις με ρουκέτες και πυραύλους από τη Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, το Ισραήλ εκδίδει συχνά εντολές εκκένωσης, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι του νότιου Λιβάνου, κυρίως από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι, να έχουν αναγκαστεί να μετακινηθούν προς τα βόρεια.