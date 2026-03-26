Συνάντηση συμβολισμού και συνεργασίας: Ο Ελπιδοφόρος υποδέχθηκε τον Ζόραν Μαμντάνι στην Αρχιεπισκοπή

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος υποδέχθηκε στην έδρα της Αρχιεπισκοπής τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του τελευταίου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και εντάσσεται στον κύκλο επαφών του δημάρχου με θεσμικούς και κοινοτικούς φορείς της πόλης, με έμφαση σε ζητήματα κοινωνικής συνοχής, προσφοράς και στήριξης των πολυπολιτισμικών κοινοτήτων της Νέας Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τον δήμαρχο για την εκλογή του, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που δημιουργεί προσδοκίες και ενισχύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της Εκκλησίας στη στήριξη ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος εξέφρασε την εκτίμησή του για το έργο της Αρχιεπισκοπής, επισημαίνοντας τη σημαντική συμβολή της στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη παρουσία της ελληνικής ομογένειας, όπως η Αστόρια. Τόνισε, επίσης, ότι βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής αποτελεί η στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών.

Οι δύο πλευρές άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο στενότερης συνεργασίας στο μέλλον, με στόχο την ενίσχυση πρωτοβουλιών που προάγουν την κοινωνική συνοχή και την υποστήριξη των κατοίκων της πόλης.