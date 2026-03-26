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Τραμπ: Με εκλιπαρούν να κάνουμε συμφωνία, δεν ξέρω αν θέλουμε τώρα
Ειδήσεις
18:26 - 26 Μαρ 2026

Τραμπ: Με εκλιπαρούν να κάνουμε συμφωνία, δεν ξέρω αν θέλουμε τώρα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με σκληρή ρητορική κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε θέση αδυναμίας και επιδιώκει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που, όπως ανέφερε, η Ουάσινγκτον δεν έχει αντίστοιχη ανάγκη.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο της επιχείρησης που αποκάλεσε «Epic Fury».

Όπως τόνισε, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν «σε πρωτοφανές επίπεδο», επιχειρώντας να ενισχύσει την εικόνα στρατιωτικής υπεροχής των ΗΠΑ.

Ο ίδιος επανέλαβε και δημόσια, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ότι η Τεχεράνη «ικετεύει» για συμφωνία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτοί θέλουν τη συμφωνία, όχι εμείς». Στο ίδιο πλαίσιο, περιέγραψε τους Ιρανούς ως «αδύναμους μαχητές, αλλά πολύ ικανούς διαπραγματευτές».

Αναφερόμενος στους λόγους της σύγκρουσης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν είχε σχέδιο να κυριαρχήσει στη Μέση Ανατολή, ενώ έκανε λόγο και για την απειλή απόκτησης πυρηνικών όπλων, την οποία παρουσίασε ως βασικό παράγοντα των αμερικανικών στρατιωτικών ενεργειών.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε πρόσφατη πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία, στρατηγικής σημασίας εγκατάστασης που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν εκτόξευσε πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς, περίπου 2.500 μιλίων, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, «δεν διέθετε τέτοιες δυνατότητες».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο Λονδίνο, υποστηρίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίστηκε διστακτικό ως προς τη στρατιωτική εμπλοκή, ενώ δεν παρέλειψε να υποβαθμίσει και τις δυνατότητες των βρετανικών αεροπλανοφόρων, συγκρίνοντάς τα αρνητικά με τα αμερικανικά.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Τραμπ επανέφερε την κριτική του προς το ΝΑΤΟ, εκφράζοντας απογοήτευση για τη στάση ορισμένων συμμάχων. Όπως είπε, κάποιες χώρες δηλώνουν πρόθυμες να εμπλακούν μετά το τέλος της σύγκρουσης, κάτι που στερείται ουσίας, όπως τόνισε και αναφέροντας ότι η στήριξη θα έπρεπε να παρέχεται από την αρχή ή και πριν την έναρξη των εχθροπραξιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/03/2026 - 19:13
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