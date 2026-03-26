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Στα €920 ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου: Ανάσα για εργαζόμενους ή «σταγόνα στον ωκεανό»;
Εργασιακά
18:30 - 26 Μαρ 2026

Στα €920 ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου: Ανάσα για εργαζόμενους ή «σταγόνα στον ωκεανό»;

Reporter.gr Newsroom
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O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την Πέμπτη (26/3) στο υπουργικό συμβούλιο την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου 2026, επιχειρώντας να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. Ωστόσο, η παρέμβαση πυροδότησε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ενώ οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν παράλληλα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων.

Στα 920 ευρώ μεικτά ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου

Αναλυτικά, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 40 ευρώ μεικτά, από 880 σε 920 ευρώ (σε 14 καταβολές), με τις καθαρές αποδοχές να διαμορφώνονται περίπου στα 772 ευρώ. Αντίστοιχα, το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για την έκτη διαδοχική αύξηση από το 2022, με τη συνολική ενίσχυση να φτάνει το +41,5% σε σχέση με το 2019. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η αύξηση συμπαρασύρει προς τα πάνω επιδόματα, τριετίες και μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο.

Στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το 2027.

Κεραμέως: Στόχος ο μέσος μισθός στα €1.500 έως το 2027

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο της πολιτικής για την ενίσχυση των εισοδημάτων, δίνοντας έμφαση στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης και τη βελτίωση των μισθών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε:

- Το 63,5% των εργαζομένων λαμβάνει πλέον πάνω από 1.000 ευρώ, έναντι 36% το 2019

- Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 1.516 ευρώ

- Η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,7% (Ιανουάριος 2026), σε χαμηλό 18ετίας

    Ιδιαίτερη αναφορά έγινε:

    - Στη μείωση της ανεργίας νέων και γυναικών

    - Στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (+260.000 από το 2019)

    - Σε προγράμματα κατάρτισης με πάνω από 630.000 ωφελούμενους

      Η υπουργός επανέλαβε ότι ο στόχος είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος τα 950 ευρώ έως το 2027.

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dhcqoe99b2nl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

      ΓΣΕΕ: Ανεπαρκής η αύξηση των 40 ευρώ

      Από την πλευρά της, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας ασκεί κριτική στην αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό, χαρακτηρίζοντάς την ανεπαρκή απέναντι στο υψηλό κόστος ζωής και την ακρίβεια.

      Όπως επισημαίνει, η περιορισμένη αυτή αύξηση δεν καλύπτει την απώλεια της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, ενέργεια και στέγαση συνεχίζουν να πιέζουν έντονα τα εισοδήματα. Με βάση τα στοιχεία του Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες, ενώ η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην ΕΕ ως προς την αγοραστική δύναμη.

      Η Συνομοσπονδία εκτιμά ότι ένας κατώτατος μισθός που διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση θα πρέπει να φτάνει τα 1.052 ευρώ μεικτά.

      Παράλληλα, επαναφέρει το ζήτημα της διαδικασίας καθορισμού του κατώτατου μισθού, τονίζοντας ότι οι μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις πρέπει να αντικατασταθούν από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ως πιο δίκαιο και βιώσιμο τρόπο διαμόρφωσης

      Αντιδράσεις της αγοράς: Στήριξη με… επιφυλάξεις

      Θετικά αλλά με σαφείς επισημάνσεις υποδέχθηκαν την αύξηση οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.

      Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης υποστήριξε ότι η αύξηση κινείται «στη σωστή κατεύθυνση», σημειώνοντας ότι μπορεί να ενισχύσει την κατανάλωση. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται και ζήτησε:

      - Μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών

      - Περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους

      - Αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης

        Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τάχθηκε υπέρ της αύξησης, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα και την αγορά. Παράλληλα όμως επισήμανε:

        - Την ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

        - Το βάρος από ενέργεια, φόρους και ενοίκια

        - Την ανάγκη διαλόγου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για τον καθορισμό μισθών

          Κοινός παρονομαστής: ναι στην αύξηση, αλλά με παράλληλα μέτρα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

          Η Αντιπολίτευση κατακεραυνώνει την αύξηση του κατώτατου μισθού: «Ανεπαρκής, αναιμική και κοροϊδία»

          Τέλος, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική, χαρακτηρίζοντας την αύξηση ανεπαρκή. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για αποτυχία πολιτικής και ζήτησε συλλογικές διαπραγματεύσεις Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του Σωκράτη Φάμελλου, έκανε λόγο για «αναιμική αύξηση» που εξανεμίζεται από την ακρίβεια.Το ΚΚΕ χαρακτήρισε το μέτρο «κοροϊδία», τονίζοντας ότι οι καθαρές αποδοχές παραμένουν χαμηλές Η Νέα Αριστερά μίλησε για «αύξηση-απάτη», επισημαίνοντας ότι το καθαρό όφελος είναι κάτω από 1 ευρώ την ημέρα

            Η αντιπολίτευση συνολικά υποστηρίζει ότι η αύξηση δεν ανταποκρίνεται στο αυξημένο κόστος ζωής και ζητά πιο ριζικές παρεμβάσεις.

            {https://exchange.glomex.com/video/v-dhctm674xj95?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

            Τελευταία τροποποίηση στις 26/03/2026 - 18:58
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