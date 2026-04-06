Ισπανία: Ο Σάντσεθ ενισχύει τους Σοσιαλιστές χάρη στη στάση του στον πόλεμο στο Ιράν

Η δημοτικότητα του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στην Ισπανία ανεβαίνει, καθώς ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ καταδικάζει τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο στο Ιράν και εφαρμόζει περιορισμούς σε στρατιωτικές βάσεις και τον ισπανικό εναέριο χώρο. Ο Σάντσεθ χαρακτηρίζει τη σύγκρουση «παράνομη και επικίνδυνη», διαφοροποιούμενος από άλλους δυτικούς ηγέτες.

Δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων δείχνουν άνοδο των Σοσιαλιστών στο 27,7%-28,6%, μειώνοντας τη διαφορά από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), που παραμένει πρώτο με ποσοστά 31%-32,5%. Αντίθετα, το ακροδεξιό Vox, που τάσσεται υπέρ του πολέμου και έχει δεσμούς με το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζει πτώση στο 17,1%-18,7%.

Η τάση δείχνει μετακίνηση ψηφοφόρων από τα άκρα προς τα δύο μεγάλα κόμματα: το PP περιορίζει τις διαρροές προς το Vox, ενώ οι Σοσιαλιστές κερδίζουν εκ νέου υποστηρικτές από τον αριστερό εταίρο τους, Sumar. Σύμφωνα με προηγούμενη δημοσκόπηση της κρατικής CIS, το 85% των Ισπανών απορρίπτει τον πόλεμο, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την πολιτική δυναμική.

Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για τον Αύγουστο του 2027, με το πολιτικό τοπίο ήδη να διαμορφώνεται υπό την επίδραση των διεθνών εξελίξεων.