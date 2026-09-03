Συναγερμός στον Κόλπο: Το Ιράν χτυπά αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ – Τι λέει ο Τραμπ

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε την Πέμπτη (3/9) ότι αντιμετωπίζει εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η νέα πολεμική σύγκρουση με την Τεχεράνη δεν θα διαρκέσει «για πολύ».

Οι αρχές του Κουβέιτ κάλεσαν τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας, διευκρινίζοντας ότι οι εκρήξεις που ακούγονται στη χώρα οφείλονται στην ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας για την αναχαίτιση εχθρικών στόχων.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRIB, οι επιθέσεις είχαν ως στόχο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ.

«Δεν νομίζω ότι θα κρατήσει πολύ περισσότερο ο πόλεμος... Δεν ξέρω πόσο ακόμη μπορούν να αντέξουν», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη, αναφερόμενος στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιθέσεις της Τρίτης εναντίον του Ιράν «πολύ σφοδρές», ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις «όποτε το θελήσουμε».

Το Ιράν είχε προχωρήσει σε αντίποινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα, βάζοντας στο στόχαστρο συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, μεταξύ των οποίων η Ιορδανία και το Μπαχρέιν.

Οι εκλογές του Νοεμβρίου και ο φόβος κλιμάκωσης

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, κορυφαίοι συνεργάτες του Τραμπ επιχειρούν να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρονται να επιδιώκουν να διατηρήσουν τη σύγκρουση με το Ιράν σχετικά «ήσυχη» έως ότου ολοκληρωθούν οι εκλογές.

Το Reuters, επικαλούμενο τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, αναφέρει ότι στόχος είναι να περιοριστούν οι πιθανές απώλειες για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς ο πόλεμος εμφανίζεται ολοένα και πιο αντιδημοφιλής μεταξύ των Αμερικανών.

Δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης Amherst, σε δείγμα 1.000 πολιτών τον Αύγουστο, κατέγραψε ευρεία αποδοκιμασία για τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς του Τραμπ στον πόλεμο, ενώ σχεδόν αντίστοιχο ποσοστό εκφράζει πλέον αρνητική άποψη και για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί συνολικά τα προεδρικά του καθήκοντα.

Ο Τραμπ δήλωσε, πάντως, την Τετάρτη ότι οι ενδιάμεσες εκλογές δεν τον επηρεάζουν, προσθέτοντας ότι θα στηρίξει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Όπως είπε, το κόμμα «σέβεται το γεγονός ότι δεν επιτρέπουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

«Δεν το κάνουμε για κανέναν άλλο λόγο — ή τουλάχιστον κατά 99% — το κάνουμε για να βοηθήσουμε τη Μέση Ανατολή, να βοηθήσουμε το Ισραήλ και να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας», ανέφερε ο Τραμπ σε μεταγενέστερη εκδήλωση στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, αναφερόμενος στη σύγκρουση με το Ιράν.