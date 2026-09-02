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ΗΠΑ: Εκτοξεύεται σε υψηλό τετραμήνου το ντίζελ – Νέα απειλή για τον πληθωρισμό
Ειδήσεις
15:37 - 02 Σεπ 2026

ΗΠΑ: Εκτοξεύεται σε υψηλό τετραμήνου το ντίζελ – Νέα απειλή για τον πληθωρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από την κορύφωση της πρώτης φάσης του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν τον Απρίλιο, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, καθώς η ένοπλη σύγκρουση συνεχίζεται.  

Η μέση τιμή λιανικής του πετρελαίου κίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώθηκε την Τρίτη στα 5,688 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA). Η τιμή βρίσκεται μόλις οριακά κάτω από το υψηλό του Απριλίου, όταν το ντίζελ είχε φτάσει στο ακριβότερο επίπεδό του από τα μέσα του 2022.

Το καύσιμο που τροφοδοτεί την παγκόσμια οικονομία

Το ντίζελ αποτελεί ένα από τα βασικότερα καύσιμα για την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, καθώς χρησιμοποιείται ευρέως στις οδικές μεταφορές, στη γεωργία και στον κατασκευαστικό κλάδο. Ως αποτέλεσμα, οι αυξήσεις στην τιμή του μετακυλίονται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές, μέσω υψηλότερων εξόδων μεταφοράς και παραγωγής.

Η αγορά του ντίζελ βρίσκεται φέτος αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις, λόγω τόσο των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή όσο και του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Ρωσία, ένας από τους σημαντικούς προμηθευτές της διεθνούς αγοράς, έχει περιορίσει τις εξαγωγές της μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να περιορίζεται η διαθέσιμη προσφορά ντίζελ, σε μια αγορά η οποία ήταν ήδη ιδιαίτερα ευάλωτη σε νέες διαταραχές.

Τραμπ: Αύξηση της παραγωγής από τα αμερικανικά διυλιστήρια

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τις αμερικανικές εταιρείες διύλισης να ενισχύσουν την παραγωγή ντίζελ και βενζίνης, κατά τη διάρκεια συνάντησης κεκλεισμένων των θυρών που πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το κόστος διαβίωσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, κάλεσε τα στελέχη του κλάδου να αναζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αυξηθεί η παραγωγική δυναμικότητα των διυλιστηρίων.

Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Goldman Sachs: Το ντίζελ πρωταγωνιστεί στην άνοδο των ενεργειακών τιμών

Τις πιέσεις στην αγορά του ντίζελ έχει επισημάνει και η Goldman Sachs, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν προκαλέσει περαιτέρω πλήγμα σε μια παγκόσμια παραγωγική ικανότητα που ήδη βρίσκεται υπό πίεση.

«Το ντίζελ παραμένει στο επίκεντρο του ράλι των ενεργειακών τιμών», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman Sachs σε σημείωμά τους στις 28 Αυγούστου.

Η ενίσχυση των τιμών στην ενέργεια αποτελεί πλέον νέα πρόκληση για τις κεντρικές τράπεζες, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης ισχυρότερων πληθωριστικών πιέσεων και, παράλληλα, περιορίζει τα περιθώρια για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

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