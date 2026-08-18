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Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: Πολιτεία και πολιτικός κόσμος αποχαιρετούν τον κορυφαίο διανοητή
Πολιτική
19:27 - 18 Αυγ 2026

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: Πολιτεία και πολιτικός κόσμος αποχαιρετούν τον κορυφαίο διανοητή

Reporter.gr Newsroom
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Μία από τις σημαντικότερες μορφές των ελληνικών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, έφυγε την Τρίτη (18/8) από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο επιστημονικό και συγγραφικό έργο, αλλά και ένα έντονο αποτύπωμα στον δημόσιο διάλογο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.  

Καθηγητής Κοινωνιολογίας, ερευνητής και ενεργός δημόσιος διανοούμενος, ο Τσουκαλάς αφιέρωσε το έργο του στη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, του κράτους, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών ανισοτήτων. Η ακαδημαϊκή του πορεία ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, με σπουδές και παρουσία σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ, ενώ διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

Παράλληλα, είχε ενεργό παρουσία στην πολιτική ζωή. Το 2015 τέθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη βουλευτής, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την ελληνική πολιτική σκηνή.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε πλήθος συλλυπητηρίων από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, να κάνει λόγο για έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους, ακαδημαϊκούς και διανοητές της εποχής.

«Με νηφαλιότητα και οξυδέρκεια, φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβριθείς αναλύσεις για τη νεότερη ιστορική μας διαδρομή», σημείωσε ο κ. Τασούλας, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Την θλίψη του για την απώλεια ενός εκ των σημαντικότερων Ελλήνων διανοητών και πανεπιστημιακών εξέφρασε με δήλωση του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης:

«Με λύπη αποχαιρετώ έναν από τους κορυφαίους διανοητές και πανεπιστημιακούς της πατρίδας μας, τον ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Τσουκαλά.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς σφράγισε με το οξυδερκές του πνεύμα, την επιστημονική του συγκρότηση και το συγγραφικό του έργο τη σύγχρονη ελληνική κοινωνιολογία και πολιτική σκέψη. Με σημαντική ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στην Ελλάδα και το εξωτερικό συνέβαλε καθοριστικά στην κατανόηση των δομών και των μετασχηματισμών της ελληνικής κοινωνίας, με βάση τη δική του ιδεολογική προσέγγιση.

Η προσφορά του στον δημόσιο βίο, την έρευνα και τον πολιτισμό υπήρξε πολυδιάστατη, με αποκορύφωμα την εκλογή του στην Ακαδημία Αθηνών.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων και προσωπικά, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

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Το «αντίο» του ΠΑΣΟΚ

Συλλυπητήρια δήλωση εξέδωσε και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να χαρακτηρίζει τον εκλιπόντα «κορυφαίο Έλληνα διανοητή».

«Το έργο του άνοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην κοινωνιολογία και στην ακαδημαϊκή ζωή του τόπου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς συνέβαλε στην «πνευματική αναβάθμιση της ελληνικής σκέψης».

Το προσωπικό «αντίο» του Βενιζέλου

Ιδιαίτερα προσωπικό ήταν το μήνυμα του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά αναφερόμενος όχι μόνο στην επιστημονική του παρακαταθήκη, αλλά και στην προσωπική τους σχέση.

«Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς κατάφερε να μείνει πάντα νέος αναζητώντας διαρκώς νέες ερμηνευτικές προτάσεις, ενώ αυτές που είχε αναδείξει πριν πενήντα και πλέον χρόνια ως εργαλεία για την κατανόηση της ελληνικής κοινωνίας έχουν καταστεί εδώ και δεκαετίες κοινής αποδοχής», σημείωσε ο κ. Βενιζέλος.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη συνύπαρξή τους στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, αλλά και σε προσωπικές πτυχές της σχέσης τους.

«Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη και αγάπη τον συγκάτοικό μου στο ίδιο γραφείο στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης», έγραψε, μιλώντας για «το φωτεινό μυαλό του, τη χάρη του λόγου του, το μοναδικό του ύφος, τη συστολή που καταβάθος τον χαρακτήριζε, την ευγένεια με την οποία χειριζόταν τις πολιτικές διαφωνίες» και την ικανότητά του «να αναθεωρεί».

«Η Φωτεινή που φώτισε τη ζωή του τώρα καλείται να διαφυλάξει μια μεγάλη παρακαταθήκη», κατέληξε.

Το «αντίο» του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα

Με βαθιά θλίψη αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κάνοντας λόγο για έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους και διανοούμενους της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υπογράμμισε τη διεθνή ακαδημαϊκή διαδρομή του, αλλά και τη σημαντική συμβολή του στη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, του κράτους, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών ανισοτήτων.

«Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς δεν περιορίστηκε ποτέ στα όρια της πανεπιστημιακής αίθουσας. Υπήρξε ενεργός δημόσιος διανοούμενος, με σταθερή παρουσία στις μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές συζητήσεις της εποχής του και βαθιά σχέση με τις αξίες και τους αγώνες της Αριστεράς», ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το κόμμα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην απόφασή του να τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο δάσκαλο» και «βαθιά πολιτικό διανοούμενο».

«Η ελληνική Αριστερά και οι κοινωνικές επιστήμες είναι από σήμερα φτωχότερες», κατέληξε.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια, χαρακτηρίζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά «έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας» και «έναν γλυκύτατο άνθρωπο».

Η κηδεία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 19 Αυγούστου στη Ριτσώνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2026 - 19:58
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