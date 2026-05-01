Αρνητικός ο Τραμπ στη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος», ανέφερε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, χωρίς να διευκρινίσει ποια σημεία της πρότασης απορρίπτει.
Πάντως, άφησε να εννοηθεί ότι η ηγεσία του Ιράν ενδεχομένως να μην καταλήξει ποτέ σε συμφωνία, κάνοντας λόγο για «σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες».
Σημειώνεται πως νωρίτερα την Παρασκευή (1/5) είχε γίνει γνωστό ότι η Τεχεράνη είχε καταθέσει μία νέα πρόταση, είδηση που επιβεβαίωσε και η πακιστανική πλευρά, η οποία μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις.