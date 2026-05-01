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Αρνητικός ο Τραμπ στη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου
Ειδήσεις
20:14 - 01 Μάι 2026

Αρνητικός ο Τραμπ στη νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζοντας μάλιστα αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη μπορεί τελικά να αποδεχθεί μια συμφωνία.  

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος», ανέφερε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, χωρίς να διευκρινίσει ποια σημεία της πρότασης απορρίπτει.

Πάντως, άφησε να εννοηθεί ότι η ηγεσία του Ιράν ενδεχομένως να μην καταλήξει ποτέ σε συμφωνία, κάνοντας λόγο για «σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες».

Σημειώνεται πως νωρίτερα την Παρασκευή (1/5) είχε γίνει γνωστό ότι η Τεχεράνη είχε καταθέσει μία νέα πρόταση, είδηση που επιβεβαίωσε και η πακιστανική πλευρά, η οποία μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις.

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