Νέα πρόταση από την Τεχεράνη για τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν κατέθεσε νέα πρόταση με στόχο την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, επιδιώκοντας μια σταθερή και μακροπρόθεσμη λήξη του πολέμου, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης (30/4) το κείμενο της πρότασής της στο Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τη νέα πρόταση, δηλώνοντας πως δεν θα δώσει λεπτομέρειες για τις ιδιωτικές διπλωματικές συνομιλίες και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

«Δεν αποκαλύπτουμε λεπτομέρειες ιδιωτικών διπλωματικών συνομιλιών. Ο πρόεδρος Τραμπ υπήρξε σαφής ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικό όπλο, και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για τη διασφάλιση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε στο Reuters η εκπρόσωπος Άννα Κέλι.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και η πακιστανική πλευρά με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι η τελευταία απάντηση του Ιράν στους όρους των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία διαβιβάστηκε σε Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ειδικότερα, αξιωματούχοι από το Πακιστάν δήλωσαν στο CBS σήμερα, Παρασκευή (1/5), ότι μια επικαιροποιημένη ιρανική απάντηση στους πρόσφατους όρους που έθεσαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης έχει ήδη διαβιβαστεί σε Αμερικανούς αξιωματούχους. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνονται και οι πληροφορίες των ιρανικών κρατικών μέσων, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη υπέβαλε νέα πρόταση, τουλάχιστον με στόχο να πραγματοποιηθεί ένας δεύτερος γύρος απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Υπενθυμίζεται πως η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, έπειτα από σχεδόν 40 ημέρες ισραηλινοαμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης στην ευρύτερη περιοχή. Έκτοτε, οι διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική λύση έχουν παγώσει.

Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί μόνο ένας γύρος συνομιλιών, στις 11 Απριλίου στο Πακιστάν, ο οποίος δεν απέφερε αποτέλεσμα. Παράλληλα, τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Τεχεράνη είχε υποβάλει μια ακόμη πρόταση, η οποία απορρίφθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως ανέφερε δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios, που επικαλέστηκε και το IRNA, η πρόταση αυτή προέβλεπε την αναβολή των συζητήσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, το ζήτημα αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τα οποία κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων — κάτι που η Τεχεράνη αρνείται κατηγορηματικά.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Τουρκία, το Ιράκ και το Αζερμπαϊτζάν, με αντικείμενο τις τελευταίες πρωτοβουλίες της χώρας του για τον τερματισμό της σύγκρουσης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.