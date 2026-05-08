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ΗΠΑ: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε ιστορικό χαμηλό εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και ακριβής βενζίνης
Ειδήσεις
17:56 - 08 Μάι 2026

ΗΠΑ: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε ιστορικό χαμηλό εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και ακριβής βενζίνης

Reporter.gr Newsroom
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Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Μάιο σε νέο ιστορικό χαμηλό, καθώς οι ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού και την αύξηση του κόστους ζωής εντείνονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 48,2 μονάδες, έναντι 49,8 τον Απρίλιο, καταγράφοντας νέα πτώση και αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί.

Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις που συλλέχθηκαν το διάστημα 21 Απριλίου έως 4 Μαΐου και αποτυπώνει αυξημένη αβεβαιότητα των νοικοκυριών για τις οικονομικές προοπτικές.

Οι καταναλωτές εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί με ρυθμό 4,5% τον επόμενο χρόνο, ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις, ενώ σε ορίζοντα πενταετίας έως δεκαετίας αναμένουν ετήσια αύξηση του κόστους ζωής κατά 3,4%.

Την ίδια ώρα, πιέσεις δέχονται και οι τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη να ξεπερνά αυτή την εβδομάδα τα 4,50 δολάρια το γαλόνι κατά μέσο όρο, επίπεδα που καταγράφονται για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022. Σε σχέση με την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οι τιμές έχουν ενισχυθεί κατά περισσότερο από 50%, επιβαρύνοντας περαιτέρω το οικονομικό κλίμα για τα αμερικανικά νοικοκυριά.

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