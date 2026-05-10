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Ο πόλεμος στην Ουκρανία «φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος του», δήλωσε ο Πούτιν - Ο ρόλος του Σρέντερ
Ειδήσεις
00:51 - 10 Μάι 2026

Ο πόλεμος στην Ουκρανία «φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος του», δήλωσε ο Πούτιν - Ο ρόλος του Σρέντερ

Reporter.gr Newsroom
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Μετά την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα το Σάββατο (9/5), ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος του».

Ο Πούτιν ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά μόνο εφόσον υπάρξει μια ουσιαστική ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε ότι η Δύση ευθύνεται για τη σύγκρουση, κατηγορώντας ευρωπαϊκές χώρες και το ΝΑΤΟ ότι παραβίασαν υποσχέσεις της μεταψυχροπολεμικής περιόδου επιχειρώντας να εντάξουν την Ουκρανία σε δυτικούς θεσμούς. Παράλληλα, εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαμεσολάβηση στις πρόσφατες συνομιλίες.

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ βρίσκεται σε ισχύ μια προσωρινή τριήμερη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (9–11 Μαΐου), η οποία περιλαμβάνει ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Η εκεχειρία προέκυψε έπειτα από διεθνείς διαπραγματεύσεις με συμμετοχή των ΗΠΑ. Ωστόσο, το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι μια μόνιμη ειρήνη παραμένει «πολύ μακριά», καθώς υπάρχουν ακόμη σοβαρές διαφωνίες γύρω από εδάφη, εγγυήσεις ασφαλείας και τους όρους τερματισμού του πολέμου.

Παρά τις δηλώσεις αισιοδοξίας, ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, με μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, εκτεταμένες καταστροφές στην Ουκρανία και σημαντική οικονομική πίεση στη Ρωσία. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον Πούτιν ως πιθανή απειλή για την ευρύτερη περιοχή και επιμένουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Ο ρόλος του Σρέντερ

Ερωτηθείς αν είναι πρόθυμος να διεξαγάγει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η προσωπικότητα που προτιμά είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Ο Σρέντερ βέβαια δεν έχει κανέναν θεσμικό ρόλο στην ΕΕ αλλά ο Πούτιν τον εμπιστεύεται.

Άλλωστε, στο πρόσφατο παρελθόν ανέλαβε υψηλόβαθμες θέσεις στα ρωσογερμανικά, ενεργειακά projects, Nord Stream 1 και Nord Stream 2 (στην Nord Stream AG). Διετέλεσε επίσης επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της ρωσικής εταιρείας Rosneft.

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