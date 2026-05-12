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Χέγκσεθ: Συνεχίζει την αμερικανική «διγλωσσία» σχετικά με την έκβαση του πολέμου στο Ιράν
Ειδήσεις
17:02 - 12 Μάι 2026

Χέγκσεθ: Συνεχίζει την αμερικανική «διγλωσσία» σχετικά με την έκβαση του πολέμου στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Τρίτη (12/5) ενώπιον του Κογκρέσου ότι το Πεντάγωνο έχει καταρτίσει σχέδια για κάθε πιθανό ενδεχόμενο σχετικά με την εξέλιξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Πιο αναλυτικά, ατά τη διάρκεια ακρόασης, η Δημοκρατική βουλευτής Μπέτυ ΜακΚόλουμ έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, στο πλαίσιο της συζήτησης για την προθεσμία των 60 ημερών που έχει δοθεί στην κυβέρνηση ώστε να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη σύγκρουση, εφόσον δεν υπάρξει σχετική έγκριση από το Κογκρέσο.

Από τη δική της πλευρά, η Μακόλουμ υπογράμμισε ότι, σε περίπτωση που το Κογκρέσο δεν εγκρίνει τη συνέχιση των επιχειρήσεων, θα πρέπει να υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, τη σταθεροποίηση της περιοχής και την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων και εγκαταστάσεων.

Απαντώντας, ο Χέγκσεθ τόνισε ότι το Πεντάγωνο είναι προετοιμασμένο για όλα τα πιθανά σενάρια. Όπως είπε, υπάρχουν σχέδια τόσο για ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, όσο και για πιθανή αποχώρηση ή αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει δημόσια τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, επικαλούμενος τη σοβαρότητα της αποστολής που του έχει αναθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, με βασικό στόχο -όπως ανέφερε- να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σημειώνοντας ότι αντανακλά τις αυξημένες απαιτήσεις της διεθνούς συγκυρίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο προϋπολογισμός αυτός αποσκοπεί τόσο στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων που είχαν παραμεληθεί επί σειρά ετών όσο και στην καλύτερη προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεων για τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Απαντώντας, τέλος, σε επικρίσεις βουλευτών σχετικά με πιθανές ελλείψεις σε πυρομαχικά και πυραυλικά συστήματα λόγω της έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι το Πεντάγωνο γνωρίζει με ακρίβεια τα αποθέματα και τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, η δημόσια συζήτηση γύρω από τα αποθέματα πυρομαχικών έχει διογκωθεί υπερβολικά και χωρίς λόγο, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή μέσα και εξοπλισμό για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

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