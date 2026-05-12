Πεντάγωνο: Στα 29 δισ. δολάρια εκτοξεύτηκε το κόστος του πολέμου με το Ιράν

Το κόστος της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στο Ιράν ανέρχεται πλέον στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο, καταγράφοντας αύξηση κατά 4 δισ. δολάρια σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση που είχε παρουσιαστεί στα τέλη του περασμένου μήνα.

Την αναθεωρημένη αποτίμηση παρουσίασε ενώπιον Αμερικανών βουλευτών ο Τζουλς Χερστ, ο οποίος ασκεί καθήκοντα ελεγκτή στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Όπως εξήγησε, το συνολικό ποσό περιλαμβάνει τόσο τις επιχειρησιακές δαπάνες των στρατιωτικών επιχειρήσεων όσο και τα αυξημένα κόστη για την επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού που έχει υποστεί φθορές ή καταστροφές κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, η νέα εκτίμηση αντανακλά τη διεύρυνση των αμερικανικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, αλλά και την αυξημένη πίεση που δέχονται οι αμυντικοί πόροι των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από μήνες έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η οικονομική επιβάρυνση του πολέμου αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ουάσινγκτον, καθώς αρκετοί βουλευτές ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια για το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος της σύγκρουσης και τις μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης.

Παράλληλα, Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι το τελικό κόστος ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, ιδιαίτερα εάν συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή απαιτηθεί επιπλέον στρατιωτική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.