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Τραμπ: Προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνομιλιών με την Κούβα
Ειδήσεις
16:42 - 12 Μάι 2026

Τραμπ: Προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνομιλιών με την Κούβα

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω ανάρτησής του σήμερα (12/5), σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε συνομιλίες με την Κούβα υιοθετώντας για μια ακόμη φορά τη ρητορική του «αποτυχημένου» κράτους για τη χώρα της Καραϊβικής. 

Ειδικότερα, σε σχετική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε:

«Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν μου έχει μιλήσει ποτέ για την Κούβα, η οποία είναι μια αποτυχημένη χώρα και κατευθύνεται μόνο προς μία πορεία - την παρακμή! Η Κούβα ζητά βοήθεια και εμείς πρόκειται να συζητήσουμε!!! Στο μεταξύ, εγώ αναχωρώ για την Κίνα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό εμπάργκο πετρελαίου στην Κούβα, έχει προκαλέσει από την αρχή της χρονιάς εκτενή ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.

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