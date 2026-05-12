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Βιέννη: Διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις λόγω της συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision
Ειδήσεις
16:46 - 12 Μάι 2026

Βιέννη: Διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις λόγω της συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision

Reporter.gr Newsroom
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Τεταμένη είναι η ατμόσφαιρα στη Βιέννη λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό της Eurovision, στον οποίο συμμετέχει το Ισραήλ, με αφορμή τον πόλεμο στη Γάζα και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η παρουσία της χώρας στον φετινό διαγωνισμό. Πέντε χώρες αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την κρίση γύρω από τον θεσμό.

Η Eurovision, που εδώ και δεκαετίες θεωρείται γιορτή της ποπ μουσικής και φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής, βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πολιτικές πιέσεις εξαιτίας της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα, η οποία ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας και της Σλοβενίας αποφάσισαν να απέχουν από τη φετινή διοργάνωση. Ως αποτέλεσμα, ο διαγωνισμός καταγράφει μόλις 35 συμμετοχές, τον μικρότερο αριθμό από το 2003.

Η μείωση των συμμετοχών εκτιμάται ότι θα επηρεάσει και την τηλεθέαση, η οποία πέρυσι είχε αγγίξει τα 166 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμη και το Super Bowl που είχε συγκεντρώσει 128 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Για σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί διαδήλωση με περίπου 500 συμμετέχοντες, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει του ημιτελικού που θα διεξαχθεί στις 21:00 τοπική ώρα.

«Δεν θα αφήσουμε να μας τρομοκρατήσουν ώστε να σωπάσουμε», δήλωσε ο δήμαρχος της Βιέννης Μίχαελ Λούντβιχ, απαντώντας με έντονο ύφος σε φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που διέκοψαν εκδήλωση στην οποία μιλούσε.

«Δυστυχώς θα χρειαστούμε εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας εξαιτίας ανθρώπων όπως εσείς, για παράδειγμα. Αυτό θα επιφέρει μεγάλο κόστος αλλά σε κάθε περίπτωση θα διοργανώσουμε μια γιορτή συντροφικότητας, σας το υπόσχομαι αυτό», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Σούρα Χασεμί, μία από τις επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας, ζήτησε μέσω ανάρτησης στο Χ από τον δήμαρχο να ανακαλέσει, χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά του «απαράδεκτα, ψευδή, διχαστικά» απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές.

Η αστυνομία της Βιέννης εκτιμά ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και αυθόρμητες κινητοποιήσεις, κυρίως το Σάββατο, ημέρα διεξαγωγής του τελικού. Οι τοπικές αρχές σημειώνουν πάντως ότι οι βροχοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες ίσως περιορίσουν τη συμμετοχή στις συγκεντρώσεις.

Το ιρλανδικό δίκτυο RTE είχε ήδη αναφέρει από τον Δεκέμβριο ότι «η συμμετοχή του θα έδειχνε ασυνειδησία», αιτιολογώντας την απόφαση αποχής.

Το Ισραήλ, από την άλλη πλευρά, καταγγέλλει συστηματικά ότι βρίσκεται στο στόχαστρο διεθνούς εκστρατείας δυσφήμισης.

Υπενθυμίζεται ότι η περσινή εκπρόσωπος του Ισραήλ, Γιουβάλ Ραφαέλ, η οποία είχε επιζήσει από την επίθεση της Χαμάς, κατέκτησε τη δεύτερη θέση χάρη στην ψήφο του κοινού.

Ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας, Νόαμ Μπετάν, δεν έχει εμφανή πολιτική δραστηριότητα, ωστόσο δέχθηκε σύσταση από τη διοργάνωση να μην καλεί το κοινό μέσω βίντεο να τον ψηφίζει 10 φορές — τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ψήφων.

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψουν στο μέλλον οι χώρες που επέλεξαν να απέχουν.

«Είναι μέλη της οικογένειάς μας, σωστά; Μας λείπουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Παραμένουμε σε διάλογο για να δούμε εάν μπορούμε να βρούμε τρόπους για να τους φέρουμε πίσω».

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