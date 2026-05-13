ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Η Γερουσία απέρριψε ψήφισμα για απόσυρση των στρατευμάτων από το Ιράν
Ειδήσεις
23:13 - 13 Μάι 2026

ΗΠΑ: Η Γερουσία απέρριψε ψήφισμα για απόσυρση των στρατευμάτων από το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε οριακά σήμερα (13/5) ψήφισμα που θα υποχρέωνε την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία αρνήθηκε να περιορίσει τις πολεμικές εξουσίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο, αντίστοιχο με προηγούμενες πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών τις τελευταίες εβδομάδες, συγκέντρωσε 49 ψήφους υπέρ —μεταξύ των οποίων και τρεις Ρεπουμπλικάνοι— και 50 κατά.

Ιδιαίτερη ήταν η στάση της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Λάιζα Μαρκόουσκι, η οποία για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης ψήφισε υπέρ της αποχώρησης των δυνάμεων. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στο Punchbowl News, η κυβέρνηση δεν παρείχε επαρκή ενημέρωση για την κατάσταση στο πεδίο, κάτι που επηρέασε την απόφασή της.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, η αρμοδιότητα κήρυξης πολέμου ανήκει στο Κογκρέσο, με τους Δημοκρατικούς να επιχειρούν να επαναβεβαιώσουν τον ρόλο της νομοθετικής εξουσίας έναντι της εκτελεστικής, την οποία ασκεί ο Τραμπ.

Παρότι η νομοθεσία επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινά στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση άμεσης απειλής, προβλέπει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται έγκριση του Κογκρέσου εντός 60 ημερών. Η προθεσμία αυτή, σύμφωνα με τους επικριτές, έχει ήδη παρέλθει, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν σηματοδοτεί το τέλος της σύγκρουσης. Οι Δημοκρατικοί αντιτείνουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν ενεργές στην περιοχή και συνεχίζουν επιχειρήσεις αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Αν και αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι είχαν δηλώσει ότι θα έθεταν θέμα έγκρισης του Κογκρέσου μετά τη λήξη της προθεσμίας των 60 ημερών, τελικά μόνο τρεις συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ, εισηγητής της πρότασης, σχολίασε ότι αρκετοί συνάδελφοί του αισθάνονται πίεση ανάμεσα στη θεσμική τους θέση και στην πολιτική στάση απέναντι στον Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν ανέφερε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με επαναλαμβανόμενες ψηφοφορίες τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι η Γερουσία να τοποθετηθεί οριστικά κατά της συνέχισης της στρατιωτικής εμπλοκής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας
Ειδήσεις

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση
Ειδήσεις

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό,

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ