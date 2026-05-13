ΗΠΑ: Η Γερουσία απέρριψε ψήφισμα για απόσυρση των στρατευμάτων από το Ιράν

Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε οριακά σήμερα (13/5) ψήφισμα που θα υποχρέωνε την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία αρνήθηκε να περιορίσει τις πολεμικές εξουσίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο, αντίστοιχο με προηγούμενες πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών τις τελευταίες εβδομάδες, συγκέντρωσε 49 ψήφους υπέρ —μεταξύ των οποίων και τρεις Ρεπουμπλικάνοι— και 50 κατά.

Ιδιαίτερη ήταν η στάση της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Λάιζα Μαρκόουσκι, η οποία για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης ψήφισε υπέρ της αποχώρησης των δυνάμεων. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στο Punchbowl News, η κυβέρνηση δεν παρείχε επαρκή ενημέρωση για την κατάσταση στο πεδίο, κάτι που επηρέασε την απόφασή της.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, η αρμοδιότητα κήρυξης πολέμου ανήκει στο Κογκρέσο, με τους Δημοκρατικούς να επιχειρούν να επαναβεβαιώσουν τον ρόλο της νομοθετικής εξουσίας έναντι της εκτελεστικής, την οποία ασκεί ο Τραμπ.

Παρότι η νομοθεσία επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινά στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση άμεσης απειλής, προβλέπει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται έγκριση του Κογκρέσου εντός 60 ημερών. Η προθεσμία αυτή, σύμφωνα με τους επικριτές, έχει ήδη παρέλθει, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν σηματοδοτεί το τέλος της σύγκρουσης. Οι Δημοκρατικοί αντιτείνουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν ενεργές στην περιοχή και συνεχίζουν επιχειρήσεις αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Αν και αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι είχαν δηλώσει ότι θα έθεταν θέμα έγκρισης του Κογκρέσου μετά τη λήξη της προθεσμίας των 60 ημερών, τελικά μόνο τρεις συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ, εισηγητής της πρότασης, σχολίασε ότι αρκετοί συνάδελφοί του αισθάνονται πίεση ανάμεσα στη θεσμική τους θέση και στην πολιτική στάση απέναντι στον Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν ανέφερε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με επαναλαμβανόμενες ψηφοφορίες τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι η Γερουσία να τοποθετηθεί οριστικά κατά της συνέχισης της στρατιωτικής εμπλοκής.