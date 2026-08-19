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Capital Clean Energy Carriers: Στις 25 Αυγούστου η καταβολή του πρώτου τοκομεριδίου του ΚΟΔ
Ανακοινώσεις
18:00 - 19 Αυγ 2026

Capital Clean Energy Carriers: Στις 25 Αυγούστου η καταβολή του πρώτου τοκομεριδίου του ΚΟΔ

Reporter.gr Newsroom
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Η CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 25.02.2026 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την Πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 25.02.2026 έως 25.08.2026, είναι η Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.

Από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στην Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πρώτου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την Πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 4,713,541.67 Ευρώ, ήτοι ποσό 18.8541666667 Ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,75% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 250.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά της Euronext Athens. Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.» τη Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (κυρίως πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων που διαθέτουν άδεια για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης επί χρηματοπιστωτικών μέσων), που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Ομολογιούχους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Αthens.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων α) σε κληρονόμους θανόντων Ομολογιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της Euronext Securities Αthens σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2, β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων θα πραγματοποιείται:

i) μέσω της Euronext Securities Αthens εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών), και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για τους τόκους της παραπάνω πρώτης περιόδου εκτοκισμού μέχρι 31-12- 2031) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

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