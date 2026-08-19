Εξαπάτηση Βρετανών σε κλινικές εξωσωματικής στα κατεχόμενα

Σοβαρές καταγγελίες για εξαπάτηση γονέων που κατέφυγαν σε κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης στα κατεχόμενα έφερε στο φως έρευνα του BBC.

Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκεται, όπως αναμεταδίδει η DW, η κλινική Dogus, η οποία φέρεται να παραπλάνησε υποψήφιους γονείς σχετικά με τους δότες σπέρματος και ωαρίων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύλληψη των παιδιών τους. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι τουλάχιστον 30 οικογένειες εξαπατήθηκαν, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι το γενετικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις θεραπείες δεν προερχόταν από τους δότες που είχαν επιλέξει.

Δότες από την Τουρκία

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν γονείς, έχοντας αμφιβολίες για τη βιολογική καταγωγή των παιδιών τους, προχώρησαν σε εξετάσεις DNA. Μέλη των εν λόγω οικογενειών δήλωσαν στο BBC ότι οι κλινικές τούς είχαν διαβεβαιώσει πως θα χρησιμοποιούνταν ελεγμένοι και υγιείς δότες από τη Δυτική Ευρώπη, ωστόσο μετά την γέννηση των παιδιών άρχισαν να έχουν υποψίες ότι τα παιδιά έχουν άλλη γενετική καταγωγή.

Αυτό επιβεβαιώθηκε τουλάχιστον έντεκα φορές, αφού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων που επικαλείται το BBC, 11 από τα 30 παιδιά φαίνεται να έχουν γενετική καταγωγή από την Τουρκία ή γειτονικές χώρες, αντί της καταγωγής που οι γονείς ανέμεναν βάσει των στοιχείων των δοτών που είχαν επιλέξει.

Η περίπτωση της Ρέιτσελ

Η ιστορία της Ρέιτσελ είναι μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που παρουσιάζει η έρευνα του BBC. Η Βρετανίδα ταξίδεψε στα κατεχόμενα για θεραπεία γονιμότητας, έχοντας επιλέξει δότη με βάση τα στοιχεία που της είχε παρουσιάσει η κλινική και πιστεύοντας ότι επρόκειτο για ελεγμένο δότη από τη Δυτική Ευρώπη.

Μετά τη γέννηση του παιδιού της, ωστόσο, άρχισε να έχει αμφιβολίες για το κατά πόσο είχε χρησιμοποιηθεί το γενετικό υλικό του συγκεκριμένου δότη. Οι υποψίες την οδήγησαν σε εξέταση DNA, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν διαφορετική γενετική καταγωγή από εκείνη που ανέμενε βάσει των πληροφοριών που είχε λάβει από την κλινική. Η περίπτωση της Ρέιτσελ αποτέλεσε μέρος της έρευνας που οδήγησε το BBC στον εντοπισμό και άλλων οικογενειών με παρόμοιες καταγγελίες.

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