Το αμερικανικό χρέος μόλις ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια! Τι σημαίνει αυτό

Το συνολικό ακαθάριστο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ένα νέο ορόσημο στη διαρκή προσπάθεια της χώρας να ελέγξει τα δημόσια οικονομικά της.

Το «συνολικό ανεξόφλητο δημόσιο χρέος» της χώρας έφτασε επίσημα τα 40,047 τρισεκατομμύρια δολάρια την Τρίτη, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, από 39,987 τρισεκατομμύρια δολάρια μία ημέρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι περισσότεροι επενδυτές και οικονομολόγοι ενδιαφέρονται λιγότερο για το απόλυτο ύψος του χρέους και περισσότερο για άλλους δείκτες, όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ, ο οποίος δίνει καλύτερη εικόνα για την ικανότητα μιας οικονομίας να δανείζεται.

Παρόλα αυτά, τα 40 τρισεκατομμύρια είναι ένα τεράστιο ποσό και πιθανότατα θα τραβήξουν, έστω και προσωρινά, την προσοχή στην ευρέως θεωρούμενη μη βιώσιμη δημοσιονομική πορεία των ΗΠΑ. Τις τελευταίες ημέρες, η άνοδος του κόστους μακροπρόθεσμου κρατικού δανεισμού —και η απότομη αντιστροφή της τάσης την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ότι σχεδιάζει να επαναγοράσει περισσότερο μακροπρόθεσμο χρέος— ανέδειξαν το μέγεθος του ζητήματος.

Η πορεία προς το 100%

Το χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν αποτελούσαν πάντοτε πρόβλημα για τις ΗΠΑ. Το δημόσια κατεχόμενο χρέος —το οποίο σήμερα πλησιάζει τα επίπεδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, περίπου στο 100% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας— ανερχόταν μόλις στο 31,5% του ΑΕΠ το 2001, μετά από τέσσερα χρόνια κατά τα οποία η κυβέρνηση παρουσίαζε δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Οι πόλεμοι, η κατάρρευση της «φούσκας» των εταιρειών dot-com και οι φορολογικές περικοπές έβγαλαν τους προϋπολογισμούς από την πορεία τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η ύφεση του 2007–2009 επιτάχυνε σημαντικά αυτή την τάση, μειώνοντας τα φορολογικά έσοδα και οδηγώντας στην εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής τόνωσης. Το ίδιο συνέβη και με την πανδημία Covid-19.

Παράλληλα, ο γηράσκων πληθυσμός έχει οδηγήσει σε αυξημένες δαπάνες για το Medicare και την Κοινωνική Ασφάλιση. Τα έσοδα, όμως, δεν έχουν ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό, καθώς οι νομοθέτες έχουν επανειλημμένα ψηφίσει και παρατείνει φορολογικές περικοπές.

Οι προοπτικές

Το χρέος συσσωρεύεται μέσω των ετήσιων δημοσιονομικών ελλειμμάτων —δηλαδή όταν η κυβέρνηση δαπανά περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττει σε έσοδα.

Τα τελευταία χρόνια, τα ελλείμματα είναι ασυνήθιστα μεγάλα, περίπου στο 6% του ΑΕΠ —ένα επίπεδο που συνήθως παρατηρείται μόνο σε περιόδους πολέμων ή ύφεσης.

Ως αποτέλεσμα, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ των ΗΠΑ αναμένεται ευρέως να συνεχίσει να αυξάνεται, φτάνοντας περίπου στο 120% σε 10 χρόνια και στο 175% σε 30 χρόνια, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (Congressional Budget Office).

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Εάν ορισμένες φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως αυτές για τα φιλοδωρήματα και τις υπερωρίες, παραταθούν αντί να λήξουν όπως προβλέπεται, το χρέος πιθανότατα θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Η ουσία του προβλήματος

Η ανάλυση των ομοσπονδιακών δαπανών δείχνει γιατί είναι τόσο δύσκολο να γίνουν ουσιαστικές περικοπές.

Η συντριπτική πλειονότητα των κρατικών δαπανών κατευθύνεται σε προγράμματα που παρέχουν παροχές σε ιδιώτες, όπως η Κοινωνική Ασφάλιση και το Medicare. Η περικοπή αυτών των παροχών πιθανότατα θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις από πολλούς ψηφοφόρους.

Παράλληλα, το αυξανόμενο χρέος σημαίνει υψηλότερες πληρωμές τόκων, οι οποίες επίσης δεν μπορούν απλώς να παραλειφθούν.

Όλα τα υπόλοιπα για τα οποία πληρώνει η κυβέρνηση —ομοσπονδιακοί μισθοί, κτίρια γραφείων, αστυνόμευση και επιβολή του νόμου κ.λπ.— αποτελούν σχετικά μικρό ποσοστό των συνολικών δαπανών.

Από τη δεκαετία του 1960, οι ομοσπονδιακές δαπάνες έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το μέγεθος της ευρύτερης οικονομίας, ενώ τα έσοδα, τα οποία προέρχονται κυρίως από φόρους, έχουν παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα.

Ποιοι κατέχουν το χρέος;

Η κυβέρνηση αντλεί το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού της από την αγορά ομολόγων, εκδίδοντας τίτλους γνωστούς ως κρατικά ομόλογα, notes και bills του αμερικανικού Δημοσίου (Treasuries).

Αυτούς τους τίτλους τους αγοράζουν επενδυτές και οργανισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ η σύνθεσή τους έχει αλλάξει με την πάροδο των ετών.

Ειδικότερα, το ποσοστό των αμερικανικών κρατικών τίτλων που κατέχουν ξένοι επενδυτές, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, έχει μειωθεί. Τα hedge funds, τα οποία στις καταγραφές της Federal Reserve ταξινομούνται στην κατηγορία «νοικοκυριά», έχουν συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού.

Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους αναλυτές, επειδή τα hedge funds συνήθως αγοράζουν αμερικανικά κρατικά ομόλογα χρησιμοποιώντας δανεικά κεφάλαια. Σε περιόδους έντονης πίεσης στις αγορές, αυτό μπορεί να τα οδηγήσει σε μαζικές πωλήσεις ομολόγων.

Κάτι τέτοιο συνέβη, για παράδειγμα, όταν ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε εκτεταμένους δασμούς τον Απρίλιο του 2025.

Αυτό πίεσε ακόμη περισσότερο τις τιμές των ομολόγων προς τα κάτω, οδηγώντας σε αύξηση των αποδόσεών τους. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του κόστους δανεισμού, όπως τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων.

Το πλεονέκτημα των ΗΠΑ

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, η αύξηση του χρέους έχει προκαλέσει πολύ μικρή αναστάτωση στην αγορά ομολόγων. Έτσι, μια πλήρης δημοσιονομική κρίση παραμένει περισσότερο θεωρητικός κίνδυνος παρά άμεση απειλή.

Οι επενδυτές γνωρίζουν πολύ καλά ότι η προσφορά κρατικών ομολόγων θα συνεχίσει να αυξάνεται. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να αγοράζουν αμερικανικά κρατικά ομόλογα, διατηρώντας τις αποδόσεις τους σχετικά κοντά στα βραχυπρόθεσμα επιτόκια που καθορίζει η Federal Reserve.

Οι ΗΠΑ έχουν, στην πραγματικότητα, ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών, επειδή τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα θεωρούνται ευρέως από τους παγκόσμιους επενδυτές ως το κατεξοχήν ασφαλές περιουσιακό στοιχείο.

Επωφελούνται από έναν θετικό κύκλο: οι επενδυτές θέλουν να κατέχουν Treasuries επειδή είναι πολύ ρευστά, δηλαδή μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν εύκολα σε σύγκριση με ομόλογα άλλων κυβερνήσεων.

Αυτή η ζήτηση, με τη σειρά της, εξασφαλίζει ότι τα ομόλογα παραμένουν ρευστά —και έχει επιτρέψει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στις ΗΠΑ να συνεχίζουν να δανείζονται με σχετική άνεση και χωρίς άμεσες σοβαρές συνέπειες.

Το μέγεθος των 40 τρισεκατομμυρίων

Η τεράστια κλίμακα του αμερικανικού χρέους των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή.

Το ποσό είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το ετήσιο ΑΕΠ των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν όλο το εισόδημα των ΗΠΑ κατευθυνόταν για έναν ολόκληρο χρόνο στην αποπληρωμή του χρέους —αντί να χρησιμοποιείται για μισθούς, εταιρικά κέρδη, επενδύσεις και άλλες ανάγκες— η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα εξακολουθούσε, με βάση αυτή τη μέτρηση, να χρωστά τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ακόμη και αν ο Elon Musk βοηθούσε στην αποπληρωμή του χρέους προσφέροντας ολόκληρη την καθαρή περιουσία του, η οποία πλησιάζει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια —ένα από μόνο του ασύλληπτα μεγάλο ποσό— η επίδραση θα ήταν ελάχιστη.

Το ακαθάριστο χρέος που οφείλει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι επίσης σχεδόν ίσο με το συνολικό χρέος όλων των αμερικανικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων μαζί, εξαιρουμένων των τραπεζών.