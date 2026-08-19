Ετήσιο άλμα 41% για το πετρέλαιο – Τι οδηγεί τις τιμές υψηλότερα

Στα 93,60 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,27% σε ημερήσια βάση και σχεδόν 42% σε έναν χρόνο. Η νέα ενίσχυση του πετρελαίου επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιέσεις στο κόστος των καυσίμων, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η παγκόσμια ζήτηση και η προσφορά παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που θα κρίνουν την επόμενη κίνηση της αγοράς.

Η πρόβλεψη για την επόμενη κίνηση των τιμών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η αγορά πετρελαίου επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων, με την προσφορά και τη ζήτηση να παραμένουν οι βασικότεροι. Οι ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομίας, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και απρόβλεπτες διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να προκαλέσουν απότομες μεταβολές στις τιμές.

Από το πετρέλαιο στην αντλία

Η τιμή του αργού πετρελαίου δεν είναι, βέβαια, το μοναδικό στοιχείο που καθορίζει την τιμή που βλέπει ο καταναλωτής στην αντλία. Στην τελική τιμή των καυσίμων συνυπολογίζονται το κόστος διύλισης και διανομής, οι φόροι, καθώς και το περιθώριο κέρδους των πρατηρίων.

Ωστόσο, το αργό πετρέλαιο παραμένει ο σημαντικότερος μεμονωμένος παράγοντας. Όταν οι διεθνείς τιμές εκτοξεύονται, η αύξηση συνήθως περνά σχετικά γρήγορα στην αντλία. Αντίθετα, όταν το πετρέλαιο υποχωρεί, η πτώση στις τιμές των καυσίμων είναι συχνά πιο αργή — ένα φαινόμενο που έχει γίνει γνωστό ως «πύραυλοι και φτερά» (rockets and feathers).

Ο ρόλος των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ

Σε περίπτωση σοβαρής ενεργειακής κρίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αξιοποιήσουν το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (Strategic Petroleum Reserve), ένα μεγάλο απόθεμα αργού που δημιουργήθηκε για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Το απόθεμα μπορεί να λειτουργήσει ως «μαξιλάρι» σε περιπτώσεις μεγάλης διαταραχής της προσφοράς, όπως ένας πόλεμος, σοβαρές φυσικές καταστροφές ή κυρώσεις που περιορίζουν την παγκόσμια διαθεσιμότητα πετρελαίου. Δεν αποτελεί, όμως, μόνιμη λύση. Στόχος του είναι να προσφέρει άμεση στήριξη όταν η αγορά δέχεται ισχυρό πλήγμα και να περιορίζει τις επιπτώσεις μιας απότομης ανόδου των τιμών στην οικονομία και στους καταναλωτές.

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: δύο αγορές που συνδέονται

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες πηγές ενέργειας παγκοσμίως και, παρότι πρόκειται για διαφορετικές αγορές, οι τιμές τους μπορούν να επηρεάσουν η μία την άλλη.

Μια σημαντική άνοδος στην τιμή του πετρελαίου μπορεί, για παράδειγμα, να καταστήσει οικονομικά πιο ελκυστική τη χρήση φυσικού αερίου σε ορισμένες βιομηχανικές εφαρμογές όπου υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης. Αυτό μπορεί να ενισχύσει τη ζήτηση για φυσικό αέριο και να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στην αγορά του.

Τι μας λέει η ιστορία των τιμών του πετρελαίου

Και η ιστορία δείχνει ότι το πετρέλαιο κάθε άλλο παρά σταθερό είναι. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί εξαιτίας πολέμων και περιορισμών στην προσφορά, αλλά έχουν καταρρεύσει όταν η παγκόσμια ζήτηση υποχωρεί ή όταν δημιουργείται υπερπροσφορά.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το πετρελαϊκό σοκ της δεκαετίας του 1970, όταν οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή περιορίστηκαν και επιβλήθηκε εμπάργκο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες, η σημαντική πτώση των τιμών στα μέσα της δεκαετίας του 1980 λόγω ασθενέστερης ζήτησης και αυξημένης παραγωγής εκτός OPEC, αλλά και η μεγάλη άνοδος του 2008, που ακολούθησε την εκρηκτική παγκόσμια ζήτηση πριν από την κατάρρευση που προκάλεσε η χρηματοπιστωτική κρίση.

Ακόμη πιο ακραία ήταν η εικόνα το 2020. Τα lockdowns λόγω της πανδημίας COVID-19 προκάλεσαν πρωτοφανή κατάρρευση της ζήτησης, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν ακόμη και κάτω από τα 20 δολάρια το βαρέλι.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η ιστορική πορεία του πετρελαίου χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα. Πόλεμοι, οικονομικές υφέσεις, αποφάσεις του OPEC, μεταβολές στην παραγωγή, ενεργειακές πολιτικές και αλλαγές στη ζήτηση μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέψουν τις ισορροπίες της αγοράς — και μαζί τους να αλλάξουν το κόστος ενέργειας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.