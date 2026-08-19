Ο Τραμπ επέλεξε τη Δρ. Χάιντι Όβερτον για να ηγηθεί του FDA

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι προτείνει τη Δρ. Χάιντι Όβερτον για τη θέση της επόμενης επιτρόπου της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA). Η απόφαση έρχεται περίπου τρεις μήνες μετά την παραίτηση του πρώτου επιτρόπου του FDA επί Τραμπ, του Δρ. Μάρτι Μακάρι, ο οποίος αποχώρησε εν μέσω έντονων πιέσεων από τον Λευκό Οίκο.

Η Όβερτον είναι σήμερα αναπληρώτρια διευθύντρια του Συμβουλίου Εσωτερικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου (Domestic Policy Council), όπου έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της ατζέντας της κυβέρνησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ την αποκάλεσε «ROCKSTAR», σημειώνοντας ότι έχει συνεργαστεί στενά με το αμερικανικό Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) για τις βασικές προτεραιότητές του στον τομέα της υγείας.

«Είναι γνωστή για το ότι αναλαμβάνει τα ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ζητήματα και μου φέρνει λύσεις που λειτουργούν καλύτερα για τη χώρα», έγραψε ο Τραμπ, σύμφωνα με το CNN. «Χρειαζόμαστε τώρα την ηγεσία της στον FDA, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ στην επιστημονική ανακάλυψη και στις ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ».

Η Όβερτον είναι γιατρός και είχε υπηρετήσει για ένα διάστημα στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, προτού ενταχθεί στο συντηρητικό think tank America First Policy Institute, όπου τελικά ανέλαβε την εποπτεία του κέντρου πολιτικής υγείας.

Η απόφαση του Τραμπ να προτείνει την Όβερτον ανοίγει τώρα τον δρόμο για ακόμη μία δυνητικά δύσκολη διαδικασία επικύρωσης στη Γερουσία, ενώπιον της επιτροπής υγείας.

Αυτόν τον μήνα, η Γερουσία ενέκρινε οριακά την επιλογή του Τραμπ για την ηγεσία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), τη Δρ. Έρικα Σβαρτς, αλλά μόνο αφού ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι καθυστέρησε τη διαδικασία λόγω των μακροχρόνιων ανησυχιών του σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης για τα εμβόλια.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα με στόχο την αναμόρφωση του εθνικού προγράμματος παιδικών εμβολιασμών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τον Κάσιντι και μεγάλο μέρος της κοινότητας δημόσιας υγείας.

Η Όβερτον ήταν μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων που στέκονταν πίσω από τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο την ώρα που υπέγραφε το συγκεκριμένο διάταγμα.

Από την παραίτηση του Μακάρι τον Μάιο, οι αξιωματούχοι που είχαν αναλάβει την αναζήτηση νέου επικεφαλής έδιναν προτεραιότητα σε υποψηφίους που θα μπορούσαν να σταθεροποιήσουν μια υπηρεσία η οποία είχε αντιμετωπίσει συχνές αποχωρήσεις προσωπικού και εσωτερικές διαμάχες σχετικά με μια σειρά πολιτικών αποφάσεων.

Η κυβέρνηση τελικά επικεντρώθηκε σε μια μικρή ομάδα φιναλίστ, μεταξύ των οποίων η Όβερτον και ο γνωστός ογκολόγος Δρ. Τζεφ Βακίρτσα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η Όβερτον έχει περιορισμένη εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων οργανισμών ή ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Ωστόσο, σύμφωνα με ένα από τα άτομα που γνωρίζουν τη διαδικασία, είχε σημαντική υποστήριξη μέσα στον Λευκό Οίκο, επωφελούμενη ιδιαίτερα από τη στενή σχέση της με την προσωπάρχη του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, καθώς και από την ήδη υπάρχουσα καλή σχέση της με τον ίδιο τον Τραμπ.

Η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς, η οποία έχει συνεργαστεί στενά με το HHS και τον FDA τους τελευταίους μήνες, θεωρήθηκε επίσης σημαντική σύμμαχος. Η Ρόλινς και η Όβερτον είχαν συνεργαστεί κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και αργότερα στο America First Policy Institute.

Ωστόσο, η επιλογή της Όβερτον ενδέχεται να προκαλέσει σκεπτικισμό στο κίνημα «Make America Healthy Again» (MAHA). Ορισμένα μέλη του εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τη συμμετοχή της σε αποφάσεις σε επίπεδο Λευκού Οίκου νωρίτερα φέτος, όταν η κυβέρνηση απομακρύνθηκε από ορισμένες από τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της ατζέντας του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, όπως το ζήτημα των εμβολίων, ενώ παράλληλα τάχθηκε με το πλευρό της γεωργικής βιομηχανίας σε βασικά ζητήματα που αφορούν τα φυτοφάρμακα.

Παρότι η Όβερτον και ο Κένεντι έχουν συνεργαστεί στενά σε μια σειρά προτεραιοτήτων στον τομέα της υγείας, ορισμένα άτομα που γνωρίζουν τη μεταξύ τους δυναμική διερωτώνται πώς θα συνεργάζονταν εάν η Όβερτον μετακινηθεί από τον Λευκό Οίκο στον FDA — έναν οργανισμό που, από θεσμικής άποψης, υπάγεται στον Κένεντι.