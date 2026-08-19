ΠΑΣΟΚ: Επικοινωνιακά προπετάσματα καπνού από το Υπουργείο Υγείας

Κοινή ανακοίνωση Ιωάννη Τσίμαρη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και του Τομέα Υγείας

​Οι πανηγυρισμοί του Υπουργού Υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί «διάσωσης 1.700 ασθενών» με εγκεφαλικό επεισόδιο στα Νοσοκομεία της Κω, της Σύρου και των Χανίων –με αφορμή σχετικό δημοσίευμα– αποτελούν μνημείο επικοινωνιακής υποκρισίας.

​Πίσω από τις θριαμβολογίες της κυβέρνησης κρύβεται μια διπλή αποτυχία:

​1) Κανονικοποίηση της υποστελέχωσης και του outsourcing: Αντί για μόνιμες προσλήψεις ιατρών, η κυβέρνηση κανονικοποιεί την απουσία βασικών ειδικοτήτων στα νησιά (όπως στο δραματικά υποστελεχωμένο Νοσοκομείο της Κω) και επικροτεί την ανάθεση βασικών ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων σε ιδιωτικά δίκτυα (outsourcing) την ώρα που τα νοσοκομεία αναφοράς οφείλουν να διαθέτουν πλήρως στελεχωμένες κλινικές.

2) ​Μαύρη τρύπα στο Δημόσιο Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) και το Ταμείο Ανάκαμψης: Την ίδια στιγμή που το Υπουργείο στηρίζεται σε εξωτερικούς παρόχους, το έργο των 30 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) παραμένει πρακτικά αδρανές. Η κυβέρνηση επενδύει σε οθόνες και ακριβό εξοπλισμό που σκονίζεται στα Κέντρα Υγείας της χώρας επειδή αρνείται να προσλάβει το απαιτούμενο υγειονομικό προσωπικό, ενώ παράλληλα αφήνει εντελώς αναξιοποίητο και το δίκτυο τηλεϊατρικής που σχεδιάστηκε ήδη από το 2011 και ολοκληρώθηκε το 2014 σε 42 Κέντρα Υγείας των νησιών του Αιγαίου.

Ενώ οι πόροι αυτοί έπρεπε να είχαν μετατρέψει την τηλεϊατρική σε καθολικό δημόσιο αγαθό για κάθε πολίτη της περιφέρειας, οι υποδομές καταρρέουν και οι διακομιδές συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ, αποδεικνύοντας το μέγεθος της υγειονομικής ανασφάλειας.

​Η τηλεϊατρική είναι ένα κρίσιμο, συμπληρωματικό επιστημονικό εργαλείο. Δεν μπορεί, όμως, να αποτελεί το άλλοθι για τη μετατροπή του ΕΣΥ σε άδειο κέλυφος.

Οι πολίτες στην περιφέρεια και τη νησιωτική Ελλάδα έχουν δικαίωμα σε πλήρως στελεχωμένες, σύγχρονες δημόσιες δομές υγείας και διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων πόρων.​

Η Υγεία των Ελλήνων πολιτών είναι δημόσιο αγαθό και συνταγματικό δικαίωμα, όχι πεδίο για φτηνές φιέστες και επικοινωνιακά σόου.