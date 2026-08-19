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Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν και δίνουν ανάσα στη Wall Street – Άλμα άνω του 90% για τη Moderna
Χρηματιστήρια
17:00 - 19 Αυγ 2026

Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν και δίνουν ανάσα στη Wall Street – Άλμα άνω του 90% για τη Moderna

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά την Τετάρτη (19/8), καθώς η υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων προσφέρει στήριξη στη Wall Street. Η εξέλιξη ήρθε μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ότι αυξάνει σημαντικά τις επαναγορές κρατικού χρέους μεγαλύτερης διάρκειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται ανοδικά κατά 0,20% στις 53.451,10 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,12% στις 7.727,33 μονάδες, ενώ ο Nasdaq χάνει 0,35% στις 26.194,50 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόφαση του αμερικανικού ΥΠΟΙΚ να τουλάχιστον διπλασιάσει το μέγεθος των επαναγορών κρατικών ομολόγων, με στόχο κυρίως τις διάρκειες από 10 έως 30 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του 20ετούς τίτλου.

Η ανακοίνωση έστειλε χαμηλότερα τις αποδόσεις στο μακρύ άκρο της καμπύλης των αμερικανικών ομολόγων. Η απόδοση του 30ετούς Treasury, η οποία μόλις την προηγούμενη συνεδρίαση είχε ξεπεράσει το 5,33%, σημειώνοντας υψηλό 19 ετών, υποχωρεί σχεδόν 9 μονάδες βάσης, στο 5,196%. Η απόδοση του 10ετούς διολισθαίνει κατά 6 μονάδες βάσης, στο 4,647%.

Άλμα για Moderna και Marvell

Στο μέτωπο των μετοχών, η Moderna καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο άνω του 90%, κατευθυνόμενη προς την καλύτερη συνεδρίαση της ιστορίας της. Η εκτίναξη έρχεται μετά τα θετικά αποτελέσματα τελικού σταδίου κλινικής δοκιμής για πειραματικό εμβόλιο κατά του καρκίνου του δέρματος, το οποίο αναπτύσσει σε συνεργασία με τη Merck.

Η μετοχή της Merck ενισχύεται περισσότερο από 7%, δίνοντας επιπλέον ώθηση στον Dow Jones.

Ισχυρά κέρδη άνω του 12% καταγράφει και η Marvell Technology, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας με την Google για τους tensor processing units (TPUs). Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Alphabet απέκτησε δικαίωμα αγοράς έως και περίπου 59 εκατ. κοινών μετοχών της Marvell.

Στο μικροσκόπιο τα πρακτικά της Fed

Η σημερινή άνοδος έρχεται μία ημέρα μετά τις απώλειες στη Wall Street, με τον S&P 500 να καταγράφει την τρίτη συνεχόμενη πτωτική του συνεδρίαση. Οι επενδυτές είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με ένα διεθνές κύμα ανόδου των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Ενδεικτικά, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου έφτασε σε υψηλό τριών δεκαετιών, η απόδοση του 30ετούς γαλλικού τίτλου σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2008, ενώ το 30ετές γερμανικό Bund βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.

Παρά τις πιέσεις από την άνοδο των επιτοκίων, ο Adam Parker, ιδρυτής και CEO της Trivariate Research, εκτίμησε ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει αρκετά ισχυρή, ώστε τα υψηλά κέρδη και οι ταμειακές ροές των μεγάλων επιχειρήσεων να μπορέσουν να απορροφήσουν μια ενδεχόμενη αναταραχή.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Open Market Committee (FOMC), τα οποία αναμένονται αργότερα σήμερα. Οι επενδυτές αναζητούν περισσότερες ενδείξεις για τη στάση της Fed, ιδιαίτερα μετά τη διχασμένη συνεδρίαση του Ιουλίου, όπου τρεις αξιωματούχοι διαφώνησαν και τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων.

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