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Η Τουρκία αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ στο Αιγαίο - Μιλά για «μονoμερείς ενέργειες»
Ειδήσεις
21:50 - 19 Αυγ 2026

Η Τουρκία αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ στο Αιγαίο - Μιλά για «μονoμερείς ενέργειες»

Reporter.gr Newsroom
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Μετά τα διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία ταράζει κι άλλο τα νερά στο Αιγαίο αμφισβητώντας όσα προβλέπονται στο νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ από το ελληνικό υπουργείο Ενέργειας.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, υποστήριξε συγκεκριμένα ότι το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία.

Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες».

Είναι σαφές πως η Τουρκία επιλέγει να ταράξει τα νερά στο Αιγαίο και η συγκεκριμένη αντίδραση του ΥΠΕΞ της το αποδεικνύει περίτρανα. Η Ελλάδα οφείλει ασφαλώς να αντιδράσει.

«Το Ειδικό Χωρικό Πλαίσιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα (19 Αυγούστου) από την Ελλάδα ώστε να καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, όπως και σε άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, δεν θα παράγει οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κετσελί.

Παράλληλα, η Τουρκία υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Επικαλούμενη το διεθνές ναυτικό δίκαιο, η Άγκυρα σημειώνει ότι αυτό ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών.

«Η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα», ανέφερε επίσης ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Άγκυρα επανέλαβε, τέλος, τη θέση της υπέρ μιας «ειλικρινούς και ολοκληρωμένης προσέγγισης» για την επίλυση των διαφορών, στη βάση του διεθνούς δικαίου, της ισότητας και της καλής γειτονίας, παραπέμποντας και στη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023.

«Η Τουρκία διατηρεί τη στάση της σχετικά με την ανάγκη υιοθέτησης ειλικρινούς και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την επίλυση των προβλημάτων βάσει του διεθνούς δικαίου, της δικαιοσύνης και των καλών γειτονικών σχέσεων, στο πλαίσιο της Δήλωσης της Αθήνας της 7ης Δεκεμβρίου 2023 περί Φιλικών Σχέσεων και Καλών Γειτονικών Σχέσεων», καταλήγει στη δήλωσή του ο Κετσελί.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2026 - 22:10
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