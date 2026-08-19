ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λαγκάρντ: Η Ευρώπη χάνει τα θεμέλια της ανάπτυξής της – Να μην κάνει το ίδιο λάθος με την ΤΝ
Ειδήσεις
14:47 - 19 Αυγ 2026

Λαγκάρντ: Η Ευρώπη χάνει τα θεμέλια της ανάπτυξής της – Να μην κάνει το ίδιο λάθος με την ΤΝ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη διάβρωση των συνθηκών που επί δεκαετίες τροφοδότησαν την οικονομική της ανάπτυξη, προειδοποίησε την Τετάρτη (19/8) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, καλώντας παράλληλα τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην επαναλάβουν, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τα λάθη που έγιναν κατά την πρώτη ψηφιακή επανάσταση.

Σύμφωνα με μετάδοση του CNBC, μιλώντας στο International Business Council του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενεύη, η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι το μεταπολεμικό αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης «διαβρώνεται» και είναι «απίθανο να επιστρέψει στη μορφή που γνωρίζαμε».

Σύμφωνα με την ίδια, το μοντέλο αυτό στηριζόταν σε τρεις βασικούς πυλώνες: στην επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου, στη μεταποίηση που ευνοούνταν από την πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια και σε μια «σταθερή, βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, που στηριζόταν στην αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας».

Και οι τρεις αυτοί πυλώνες, όπως τόνισε, βρίσκονται σήμερα υπό πίεση.

Μόνο την περασμένη χρονιά εφαρμόστηκαν παγκοσμίως περισσότερα από 2.500 εμπορικά περιοριστικά μέτρα, ανέφερε. Την ίδια στιγμή, η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε νέους δασμούς και αβεβαιότητα στις εμπορικές σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ.

Ο αρχικός δασμός 20% στα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε αργότερα στο 15%, μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα για τη σταθερότητα της συμφωνίας και για τη φορολόγηση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών προϊόντων, όπως ο χάλυβας.

Η αμερικανική υποχώρηση και η νέα πραγματικότητα

Η Λαγκάρντ στάθηκε ιδιαίτερα και στην αλλαγή του ρόλου των ΗΠΑ στο μεταπολεμικό σύστημα ασφάλειας.

Όπως εξήγησε, το προηγούμενο διεθνές περιβάλλον επέτρεψε στις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες να εμβαθύνουν και στις επιχειρήσεις να οργανώνουν τις επενδύσεις τους με βασικό κριτήριο την αποτελεσματικότητα και όχι την ανθεκτικότητα.

Σήμερα, όμως, η παγκόσμια τάξη πραγμάτων βρίσκεται υπό πίεση. Οι γεωπολιτικές εντάσεις αναδεικνύουν κρίσιμες εξαρτήσεις και σημεία ευπάθειας, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες απειλές ασφαλείας στα σύνορά της.

«Όταν οι οικονομικές εξαρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλο ή όταν αποδυναμώνεται η αντίληψη περί αποτροπής, η ανθεκτικότητα εισέρχεται άμεσα στις οικονομικές αποφάσεις», σημείωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν λιγότερο όταν το κεφάλαιο θεωρείται λιγότερο ασφαλές, γεγονός που επιβαρύνει τόσο την παραγωγή όσο και την κατανάλωση.

«Όλες αυτές οι αλλαγές δείχνουν ότι το μεταπολεμικό αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης διαβρώνεται. Και είναι απίθανο να επιστρέψει στη μορφή που κάποτε γνωρίζαμε», υπογράμμισε.

Η μεγάλη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης

Παρά τις δυσκολίες, η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα: το μεγαλύτερο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών στον κόσμο, ισχυρή βιομηχανική βάση και μια τεράστια ενιαία αγορά.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Η Ευρώπη, σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, «έχασε σε μεγάλο βαθμό» την πρώτη ψηφιακή επανάσταση, καθώς τα οικονομικά οφέλη από την εξάπλωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών καρπώθηκαν δυσανάλογα άλλες περιοχές του κόσμου.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε αυτή την εμπειρία με την τεχνητή νοημοσύνη, τη δεύτερη ψηφιακή επανάσταση», προειδοποίησε.

Η διαφορά με τις ΗΠΑ είναι ήδη τεράστια. Οι 34 πολυτιμότερες εισηγμένες τεχνολογικές εταιρείες της Ευρώπης έχουν συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 1,37 τρισ. ευρώ, ενώ οι λεγόμενες «Magnificent Seven» αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 23 τρισ. δολάρια.

Παρότι υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αυξάνουν τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη, το κρίσιμο ερώτημα, σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, είναι αν η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε αυτές οι επενδύσεις να επεκταθούν και να αποκτήσουν την απαιτούμενη κλίμακα.

«EU Inc.» για να αποκτήσει η Ευρώπη ευρωπαϊκές εταιρείες-κολοσσούς

Μία από τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η δημιουργία του λεγόμενου «EU Inc.», μιας προαιρετικής ενιαίας εταιρικής νομικής μορφής σε επίπεδο ΕΕ, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συστήνονται μία φορά και στη συνέχεια να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα ενιαίο σύνολο κανόνων.

Παράλληλα, προωθούνται μεταρρυθμίσεις στις κεφαλαιαγορές, με στόχο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτύσσονται και να αντλούν κεφάλαια ευκολότερα σε ολόκληρη την ήπειρο.

«Έχουμε ήδη πολλά από τα συστατικά για ισχυρότερη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη», τόνισε η Λαγκάρντ. Το ζητούμενο, όπως είπε, είναι να μετατραπεί το ευρωπαϊκό μέγεθος σε πραγματική ευρωπαϊκή κλίμακα.

Αυτό θα επέτρεπε στις καινοτόμες επιχειρήσεις να αναπτύσσονται στην Ευρώπη, στις νέες τεχνολογίες να διαχέονται ταχύτερα και στην παραγωγικότητα να ενισχύεται, καθιστώντας παράλληλα την εγχώρια ζήτηση πιο σταθερό μοχλό ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, ο γενικός διευθυντής του Chartered Institute of Export and International Trade, Μάρκο Φορτζιόνε, επέκρινε την ίδια την Ευρώπη για προστατευτισμό στο εμπόριο.

Όπως υποστήριξε, ενώ η εσωτερική αγορά της ΕΕ είναι ελεύθερη, η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά από τρίτες χώρες απέχει πολύ από το να είναι ελεύθερη.

Παράλληλα, η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα της Κίνας, η οποία έχει ανέβει σημαντικά στην αλυσίδα αξίας της μεταποίησης, αποτελεί σοβαρή πρόκληση για την Ευρώπη.

«Θεμελιώδεις αλλαγές, τόσο πολιτικές όσο και οικονομικές, απαιτούνται εάν η Ευρώπη θέλει να ξεφύγει από τη στασιμότητα στην οποία βρίσκεται εδώ και δεκαετίες και να επιστρέψει σε ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρά του Υπουργείου Οικονομικών κατά της αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους
Οικονομία

Πυρά του Υπουργείου Οικονομικών κατά της αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους

Ρένα, να η ευκαιρία
Ανεμοδείκτης

Ρένα, να η ευκαιρία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΤΝ αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας – Ποιοι κλάδοι πιέζονται
Τεχνολογία

Η ΤΝ αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας – Ποιοι κλάδοι πιέζονται

Έρευνα Διαχειριστών Κεφαλαίων: Αισιοδοξία για την ανάπτυξη, «higher-for-longer» τα επιτόκια
Οικονομία

Έρευνα Διαχειριστών Κεφαλαίων: Αισιοδοξία για την ανάπτυξη, «higher-for-longer» τα επιτόκια

R&amp;I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες
Οικονομία

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές
Χρηματιστήρια

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
19/08/2026 - 15:07

Ετήσιο άλμα 41% για το πετρέλαιο – Τι οδηγεί τις τιμές υψηλότερα

Οικονομία
19/08/2026 - 15:05

Στο 2,34% η απόδοση στα εξάμηνα έντοκα – Υπερκάλυψη 2,45 φορές

Οικονομία
19/08/2026 - 14:51

ΤτΕ: Στα €3,6δισ. το πρωτογενές αποτέλεσμα το επτάμηνο

Ειδήσεις
19/08/2026 - 14:47

Λαγκάρντ: Η Ευρώπη χάνει τα θεμέλια της ανάπτυξής της – Να μην κάνει το ίδιο λάθος με την ΤΝ

Οικονομία
19/08/2026 - 14:28

Πυρά του Υπουργείου Οικονομικών κατά της αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους

Ανεμοδείκτης
19/08/2026 - 14:25

Ρένα, να η ευκαιρία

Ναυτιλία
19/08/2026 - 14:00

ΟΛΠ: Αλληλεγγύη και έμπρακτη στήριξη στη Σαλαμίνα μετά την καταστροφική

Πολιτική
19/08/2026 - 13:33

ΠΑΣΟΚ: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τη Μονή Σινά – Ζητά απαντήσεις για κράτος δικαίου και θρησκευτική ελευθερία

Νομίσματα
19/08/2026 - 13:20

Bitcoin: Ο δρόμος προς τα $100.000 περνά από το halving του 2028

Ναυτιλία
19/08/2026 - 13:05

Κρουαζιέρα: Ισχυρή ανοδική πορεία για το Λιμάνι της Κέρκυρας – +17,3% οι επιβάτες και +11,2% οι προσεγγίσεις στο επτάμηνο

Επιχειρήσεις
19/08/2026 - 13:00

Η κατακερματισμένη διαστημική βιομηχανία της Ιταλίας υπό πίεση για ενοποίηση

Εργασιακά
19/08/2026 - 12:50

Έναρξη εγγραφών επιτυχόντων από το Παράλληλο Μηχανογραφικό στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027

Οικονομία
19/08/2026 - 12:30

Η επόμενη ημέρα των επενδύσεων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα στοιχήματα της ελληνικής οικονομίας

Ειδήσεις
19/08/2026 - 12:10

Έμπολα: Η φονικότερη επιδημία στην ιστορία του Κονγκό – Πώς ξέφυγε από τον έλεγχο

Τεχνολογία
19/08/2026 - 12:00

Η ΤΝ αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά εργασίας – Ποιοι κλάδοι πιέζονται

Επιχειρήσεις
19/08/2026 - 11:32

Deoleo: Το «χρυσό» deal που έχει βάλει φωτιά στην αγορά ελαιολάδου

Χρηματιστήρια
19/08/2026 - 11:22

Ευρωπαϊκές αγορές: Στάση αναμονής με φόντο Μέση Ανατολή και Fed

Αναλύσεις
19/08/2026 - 11:08

ΧΑ: Στο επίκεντρο η πορεία τραπεζών και διυλιστηρίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/08/2026 - 10:52

Στην «πρίζα» Ειδικό Χωροταξικό για ΑΠΕ: Πού θα μπαίνουν φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες και νέες τεχνολογίες

Σχόλια Αγοράς
19/08/2026 - 10:41

Χρηματιστήριο: Μετατίθεται χρονικά η αναμέτρηση του ΓΔ με υψηλότερα επίπεδα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/08/2026 - 10:33

Στρατηγική συμμετοχή της METKA στην ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Ειδήσεις
19/08/2026 - 10:31

Κολομβία: Πλημμύρες διαδέχθηκαν το σεισμό στις πληγείσες περιοχές

Ειδήσεις
19/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ πιέζει για συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν μέσα στη χρονιά

Οικονομία
19/08/2026 - 10:13

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης στη Χίο για τις πυρκαγιές του 2025

Ειδήσεις
19/08/2026 - 10:06

Στο 2,9% ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς εκτοξεύονται οι τιμές φυσικού αερίου

Ειδήσεις
19/08/2026 - 09:59

Ουκρανία: Ο αποπεμφθείς υπουργός Άμυνας καλεί τον Ζελένσκι να προκηρύξει εκλογές

Επιχειρήσεις
19/08/2026 - 09:37

Ινστιτούτο ifo: Απώλεια ανταγωνιστικότητας στη γερμανική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
19/08/2026 - 09:27

Πτώση στην Ασία λόγω πετρελαίου και εντάσεων γύρω από την AI – Sell off στον Kospi

Ειδήσεις
19/08/2026 - 08:48

FT: Το Ιράν εξετάζει πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη - Στο «κάδρο» η Κύπρος

Ειδήσεις
19/08/2026 - 08:27

Συμφωνία της τελευταίας στιγμής: Ο Τραμπ «παγώνει» τους δασμούς 50% στον Καναδά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ