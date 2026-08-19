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Έσπασε το αρνητικό σερί του S&amp;P 500 μετά τις ανακοινώσεις για επαναγορές ομολόγων
Χρηματιστήρια
23:05 - 19 Αυγ 2026

Έσπασε το αρνητικό σερί του S&P 500 μετά τις ανακοινώσεις για επαναγορές ομολόγων

Reporter.gr Newsroom
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Οι δείκτες της Wall Street σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη (19/8), καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ότι θα αυξήσει το πρόγραμμα επαναγοράς κρατικού χρέους μεγαλύτερης διάρκειας.

Ο Dow ενισχύθηκε συγκεκριμένα κατά 97 μονάδες ή 0,2%. Ο S&P 500 (που προερχόταν από τρεις αρνητικές συνεδριάσεις) σημείωσε άνοδο 0,3%, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,2%.

Οι αποδόσεις στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, αφού το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι πρόκειται να διπλασιάσει το μέγεθος των επαναγορών κρατικού χρέους. Το αυξημένο πρόγραμμα επαναγοράς θα επικεντρωθεί στα ομόλογα διάρκειας 10 έως 30 ετών, συμπεριλαμβανομένων και των 20ετών.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, η οποία κατά την προηγούμενη συνεδρίαση είχε ανέλθει σε νέο υψηλό 19 ετών, πάνω από το 5,33%, υποχώρησε κατά 9 μονάδες βάσης στο 5,195%. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά περισσότερες από 5 μονάδες βάσης, στο 4,653%.

Οι μετοχές εταιρειών που θεωρούνται ότι επωφελούνται από τα χαμηλότερα επιτόκια σημείωσαν κέρδη. Η Lowe’s ενισχύθηκε περίπου 3%, ενώ η Home Depot σημείωσε άνοδο άνω του 2%.

Η Moderna υπερδιπλασίασε την αξία της, σημειώνοντας άνοδο άνω του 140% και κατευθυνόμενη προς την καλύτερη ημερήσια επίδοσή της στην ιστορία της, μετά την επιτυχία σε τελικού σταδίου κλινική δοκιμή ενός πειραματικού εμβολίου κατά του καρκίνου του δέρματος, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Merck. Η μετοχή της Merck εκτινάχθηκε περισσότερο από 12%, ενισχύοντας και τον Dow.

Η Marvell Technology σημείωσε άνοδο 8%, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας με την Google σχετικά με τις μονάδες επεξεργασίας τανυστών (TPUs) και την έκδοση δικαιώματος (warrant) προς την Alphabet για την αγορά κοινών μετοχών της Marvell αξίας έως και 12,2 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, άλλες τεχνολογικές μετοχές υποχώρησαν μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με πηγές, ότι η OpenAI αποκάλυψε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου που απογοήτευσαν τους επενδυτές. Αν και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 18% από το πρώτο στο δεύτερο τρίμηνο, οι ζημιές αυξήθηκαν επίσης. Η Broadcom και η Advanced Micro Devices (AMD) υποχώρησαν περίπου 4%, ενώ το ETF iShares AI Innovation and Tech Active (BAI) σημείωσε πτώση 2%.

Παράλληλα με το νέο υψηλό 19 ετών της απόδοσης του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών. Οι αποδόσεις των 30ετών γαλλικών ομολόγων έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ η απόδοση του 30ετούς γερμανικού Bund βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο από το 2011.

Εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει, αξιωματούχοι της Federal Reserve θεωρούν πιθανό να χρειαστούν υψηλότερα επιτόκια, σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Κατά τη συνεδρίαση του Ιουλίου, τρεις αξιωματούχοι διαφώνησαν και ψήφισαν υπέρ αύξησης των επιτοκίων, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει διχασμός μέσα στη Fed — κάτι για το οποίο οι επενδυτές αναμένεται να αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2026 - 23:28
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