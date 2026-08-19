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Μάριος Φραγκούλης: 10 τραγούδια από μια ζωή γεμάτη μουσική
Magazino
22:54 - 19 Αυγ 2026

Μάριος Φραγκούλης: 10 τραγούδια από μια ζωή γεμάτη μουσική

Reporter.gr Newsroom
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Ο Μάριος Φραγκούλης μοιράζεται μαζί μας δέκα τραγούδια που ανυπομονεί να μοιραστεί με το κοινό του, στη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία του στο Θέατρο Βράχων.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Μάριος Φραγκούλης θα αποχαιρετήσει το καλοκαίρι με τον τρόπο που εκείνος ξέρει καλύτερα: Με μια μεγάλη συναυλία, γεμάτη με αγαπημένα, διαχρονικά τραγούδια που έχουμε συνδέσει με τη φωνή του.

Σε μια καριέρα που μετρά πάνω από τρεις δεκαετίες, ο Μάριος Φραγκούλης μάς έχει χαρίσει αμέτρητες επιτυχίες (τραγούδια δικά του, αλλά και άλλων δημιουργών που τον καθόρισαν), έχει τραγουδήσει στα πιο ιστορία θέατρα και χώρους του κόσμου, με σημαντικές ορχήστρες από όλο τον κόσμο, έχει συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες – από τον Jose Carreras και την Lara Fabian μέχρι τον μέντορά του Alfredo Kraus και τον Andrew Lloyd Weber.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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