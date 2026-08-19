Κρουαζιέρα: Ισχυρή ανοδική πορεία για το Λιμάνι της Κέρκυρας – +17,3% οι επιβάτες και +11,2% οι προσεγγίσεις στο επτάμηνο

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ανοδική πορεία στην κρουαζιέρα το 2026, με τα στοιχεία του πρώτου επταμήνου να αποτυπώνουν σημαντική αύξηση τόσο της επιβατικής κίνησης όσο και του αριθμού των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων.

Σε ένα σύνθετο διεθνές περιβάλλον, στο οποίο οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τον προγραμματισμό και τα δρομολόγια της κρουαζιέρας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η Κέρκυρα διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η εικόνα της κρουαζιέρας δεν διαμορφώνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους λιμένες και τους προορισμούς της χώρας.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Οργανισμού, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2026 διακινήθηκαν μέσω του λιμένα της Κέρκυρας 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας, έναντι 474.331 το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 17,3%.

Αντίστοιχα, οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων ανήλθαν σε 279, έναντι 251 το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 11,2%.

Η διψήφια αύξηση και στα δύο βασικά μεγέθη αποτυπώνει μια σαφώς θετική εικόνα για την Κέρκυρα κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους και αναδεικνύει τη διακριτή δυναμική του λιμένα μέσα στη συνολικότερη πορεία της ελληνικής κρουαζιέρας.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα κατά τους δύο πρώτους μήνες της θερινής περιόδου. Τον Ιούνιο του 2026 το λιμάνι υποδέχθηκε 163.488 επιβάτες, έναντι 125.627 τον Ιούνιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 30,1%, ενώ οι προσεγγίσεις αυξήθηκαν από 61 σε 72 (+18,0%).

Η ανοδική τάση συνεχίστηκε και τον Ιούλιο, με 165.018 επιβάτες έναντι 145.440 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αύξηση 13,5%, και 69 προσεγγίσεις έναντι 63, αυξημένες κατά 9,5%.

Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς καταγράφονται σε μία περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την κρουαζιέρα στην ευρύτερη περιοχή, με γεωπολιτικές εξελίξεις και αναπροσαρμογές δρομολογίων να επηρεάζουν τον προγραμματισμό των εταιρειών. Παρά τις συνθήκες αυτές, η Κέρκυρα όχι μόνο διατηρεί τη θέση της, αλλά ενισχύει την παρουσία της, τόσο σε επίπεδο προσεγγίσεων όσο και σε επίπεδο επιβατικής κίνησης.

Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., Δημήτρης Απέργης: «Η πορεία του πρώτου επταμήνου του 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη της διεθνούς αγοράς κρουαζιέρας στην Κέρκυρα. Η σημαντική αύξηση τόσο της επιβατικής κίνησης όσο και των προσεγγίσεων αναδεικνύει τη δυναμική του λιμένα μας, αλλά και τη σημασία της συνέπειας, της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της διαρκούς αναβάθμισης των υποδομών για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του προορισμού. Στόχος μας είναι να ενισχύουμε διαρκώς αυτή τη δυναμική, με έναν στρατηγικό σχεδιασμό που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τον προορισμό και την τοπική κοινωνία».

Για τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., η θετική αυτή εξέλιξη εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Κέρκυρας ως κομβικού λιμένα της Αδριατικής και της Μεσογείου, με έμφαση στην αναβάθμιση των υποδομών, στην ποιότητα της εμπειρίας των επιβατών και των πλοίων και στη βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2026 προχωρά η ολοκλήρωση δύο σημαντικών μελετών για το λιμάνι: της μελέτης για τον νέο Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας και της μελέτης για τον νέο Επιβατικό Σταθμό Εκτός Schengen, συνολικού προϋπολογισμού 414.000 ευρώ, ενισχύοντας τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Οργανισμού για σύγχρονες και ανταγωνιστικές λιμενικές υποδομές.

Παράλληλα, η αναπτυξιακή δυναμική διευρύνεται και στους υπόλοιπους λιμένες ευθύνης του Οργανισμού. Η πρώτη υποδοχή πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου μικρής κλίμακας στον λιμένα Γαΐου Παξών σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας δραστηριότητας για το νησί, δημιουργώντας προοπτικές για την ένταξή του σε επιλεγμένα διεθνή δίκτυα κρουαζιέρας και την προσέλκυση επισκεπτών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η εξέλιξη αυτή υποστηρίζεται και από τον νέο Επιβατικό Σταθμό του λιμένα Γαΐου, που αναβαθμίζει τις υποδομές και την ποιότητα εξυπηρέτησης του προορισμού.

Η μέχρι σήμερα εικόνα του 2026 καταδεικνύει ότι, ακόμη και σε μια περίοδο μεταβολών και εξωτερικών πιέσεων, η Κέρκυρα διαθέτει τη δυναμική, τις υποδομές και τη διεθνή ελκυστικότητα για να συνεχίσει να αναπτύσσεται ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς κρουαζιέρας της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.