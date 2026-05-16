14:34 - 16 Μάι 2026

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Reporter.gr Newsroom
«Έχουμε μπροστά μια μάχη που δεν είναι κομματική, αλλά εθνική. Οι επιτυχίες των τελευταίων ετών δεν ήταν της κυβέρνησης ή του κόμματος. Ήταν επιτυχίες της κοινωνίας, της Ελλάδας. Και δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Ξεκινώντας από την κομματική συσπείρωση, θα δημιουργήσουμε το κλίμα για μια πλατιά εθνική συμμαχία κοινής λογικής!», επεσήμανε σήμερα (16/5) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο 16ο Συνέδριο του κόμματος.

Ο Kωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία δεν θα ζητήσει ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. «Για να πετύχουμε», υπογράμμισε, «τον στόχο η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά αυτοδύναμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπείρωση. Δεν περισσεύει κανείς σε αυτή την παράταξη. Ο διάλογος και η αυτοκριτική είναι βασικό συστατικό στοιχείο των σύγχρονων κομμάτων. Δεν υπάρχει, όμως, χώρος για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το «εγώ» που μπαίνει μπροστά από το «εμείς». Πάνω, λοιπόν, από πείσματα, διαφωνίες, πικρίες, υπάρχουν οι αρχές κι οι αξίες μας. Υπάρχει η μεγάλη Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπάρχει κυρίως η Ελλάδα!».

Παράλληλα επεσήμανε την ανάγκη «Να προστατεύουμε όλοι καθημερινά το ήθος της παράταξης. Διότι η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε πριν από εμάς. Και θα συνεχίσει μετά από εμάς. Και είναι η πορεία αυτή της παράταξης που μας επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Χωρίς να ξεχνούμε ποτέ ότι υπηρετούμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μας».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που γύρισε από το Παρίσι, αποκατέστησε τη Δημοκρατία και έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που συγκρούστηκε με τον κρατισμό και τις συντεχνίες.
Νέα Δημοκρατία είναι ο Κώστας Καραμανλής, με το υπερήφανο «όχι» της Ελλάδας στο Βουκουρέστι.
Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς, που κράτησε την Ελλάδα μέσα στο ευρώ, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Nέα Δημοκρατία είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, που στο δραματικό καλοκαίρι του 2015 με την ψήφο μας στη Βουλή έβαλε πλάτη για να μην να βυθιστεί η Ελλάδα στο χάος.
Νέα Δημοκρατία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που αντιμετώπισε με μεγάλη επιτυχία αλλεπάλληλες κρίσεις, που ανόρθωσε το κύρος της χώρας διεθνώς, που έκανε την ελληνική οικονομία παράδειγμα επιτυχίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και φυσικά, Νέα Δημοκρατία είναι τα νέα παιδιά της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ που έχουν δώσει μάχες, για να ανατραπεί η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς, να περάσουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Που έχουν δώσει και δίνουν μάχη για μια Ελλάδα φιλελεύθερη και δημοκρατική».

«Βασική μας επιδίωξη», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης, «είναι το 2030, στα 200 χρόνια από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους, η Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικεφαλής και μια αληθινά πατριωτική προσπάθεια θα τα καταφέρουμε!».

«Σε αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε, «εργαζόμαστε ήδη. Προετοιμάζουμε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Στηριγμένοι στο νοικοκύρεμα της οικονομίας, θέλουμε μια Ελλάδα με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης, για πιο μεγάλες ευκαιρίες στους νέους και την οικονομία. Με έγνοια τη δίκαια διάχυση του πλούτου και την πιο ουσιαστική στήριξη αυτών που πράγματι έχουν ανάγκη. Δεν χαρίζουμε στην αριστερά το μονοπώλιο της καρδιάς, εμείς είμαστε το μεγάλο λαϊκό κόμμα της χώρας. Με γενναίες παρεμβάσεις μέσα και από τη Συνταγματική Αναθεώρηση για το πολιτικό σύστημα, τη Δικαιοσύνη, τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, μια μεταρρύθμιση που πρέπει να προχωρήσει. Με σταθερή προτεραιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις μας και τη διατήρηση υψηλού διεθνούς κύρους για την πατρίδα μας».

Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση ανέφερε: «Οι αντίπαλοι μας επιλέγουν ολοένα και περισσότερο την τοξικότητα και την εχθροπάθεια. Υποχρέωσή μας είναι, λοιπόν, να μην επιτρέψουμε, το έργο μας να συκοφαντηθεί. Να είμαστε όλοι παρόντες στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν δικές τους προτάσεις. Όπως είπε ο Τσόρτσιλ, δεν θα φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου αν πετάς πέτρες στα σκυλιά που γαβγίζουν. Χαρίζουμε τον λαϊκισμό σε όσους επενδύουν μόνο στο «να φύγει αυτή η κυβέρνηση». Χαρίζουμε τον μηδενισμό σε όσους δεν πιστεύουν τελικά στη δύναμη της Ελλάδας». Και έθεσε τα ερωτήματα:

-Θέλουμε μια Ελλάδα που θα συνεχίσει να ανεβαίνει ή που θα βουτήξει και πάλι στο τέλμα μιας κρίσης;
-Θέλουμε μια Ελλάδα με διεθνή σοβαρότητα και κύρος ή μια χώρα που θα ξαναγίνει μαύρο πρόβατο της Ευρώπης;
-Θέλουμε μια Ελλάδα που θα δίνει τις ίδιες και περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά μας ή μια χώρα που θα τα ξαναστείλει πάλι κατά χιλιάδες στο εξωτερικό;
«Η Νέα Δημοκρατία», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «παραμένει η μόνη παράταξη που μπορούν να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Η μόνη παράταξη που έχει τις ιδέες, τα στελέχη και το πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030. Η μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική των παιδιών μας και της πατρίδας μας. Και με την πατρίδα μας δεν παίζουμε!».

