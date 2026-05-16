Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027
12:30 - 16 Μάι 2026

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Reporter.gr Newsroom
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε παρέμβασή του σήμερα (16/5) από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ευχαρίστησε καταρχάς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ για την παρουσία του στο συνέδριο, τονίζοντας ότι τα λόγια του έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική πλευρά.

Πιο αναλυτικά, ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως η ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει επιτευχθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια ενισχύει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και προσφέρει πρόσθετη ώθηση ώστε η Ελλάδα να διατηρεί ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στις κρίσιμες συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημείωσε ότι επίκεινται σημαντικές αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι οποίες αφορούν ζητήματα όπως η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς και η διαμόρφωση του νέου πολυετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ο οποίος θα πρέπει να συμφωνηθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Σε αυτό το φόντο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις διαδικασίες, μέσα από το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στηρίζοντας μια ισχυρή Ευρώπη που, όπως είπε, στηρίζει με τη σειρά της τα κράτη-μέλη που σημειώνουν πρόοδο.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης, σε πιο χαλαρό τόνο, στη διαχρονική σχέση Ελλάδας και Κύπρου, σημειώνοντας με αναφορά στη Eurovision ότι, παρότι οι δύο χώρες λειτουργούν συχνά ως «ανταγωνιστικές» στο συγκεκριμένο πλαίσιο, παραμένει σταθερή η αμοιβαία στήριξη μεταξύ τους, η οποία εκδηλώνεται κάθε χρόνο με συνέπεια. Όπως σημείωσε, η παρουσία του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο συνέδριο σηματοδοτεί μια βαθύτερη διάσταση της διμερούς σχέσης.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τα θερμά του λόγια τόσο στη Βουλή των Ελλήνων όσο και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η αναγνώριση των στενών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ως αποτέλεσμα της έμπρακτης ελληνικής στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, λειτούργησε ως παράγοντας ενίσχυσης των ήδη ισχυρών σχέσεων μεταξύ των δύο λαών. Όπως είπε, οι δεσμοί αυτοί βρίσκονται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, γεγονός που αποτελεί πηγή ικανοποίησης και για τις δύο πλευρές.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι Ελλάδα και Κύπρος συνεργάζονται στενά και αποτελεσματικά, επισημαίνοντας πως υπάρχουν σημαντικές κοινές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διεργασιών. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα παραμένει ο πιο σταθερός σύμμαχος της Κύπρου στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει πρόοδος ώστε να κλείσει μια μακροχρόνια πληγή που, όπως ανέφερε, βαραίνει τον ελληνισμό εδώ και δεκαετίες.

Αναφερόμενος στον ευρωπαϊκό ρόλο της Ελλάδας στο μέλλον, υπογράμμισε ότι η χώρα θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και ότι οι Έλληνες πολίτες, μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες του ίδιου έτους, θα κληθούν να επιλέξουν την κυβέρνηση που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή περίοδο.

Κλείνοντας, απευθύνθηκε στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που συμμετείχαν στο συνέδριο, επισημαίνοντας ότι η παρουσία τους αποτελεί ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου, σημειώνοντας πως οι πολιτικοί αντίπαλοι δεν είναι εχθροί και ότι κοινός στόχος όλων πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/05/2026 - 12:40
