NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης
11:46 - 16 Μάι 2026

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
Όταν ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, προστέθηκε «την τελευταία στιγμή» στην ομάδα των Αμερικανών CEOs που θα ταξίδευαν με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ στο Πεκίνο, πολλοί το εξέλαβαν ως ένδειξη ότι επίκειται πρόοδος στις επί μακρόν παγωμένες πωλήσεις της εταιρείας στην Κίνα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι New York Times, καθώς η σύνοδος μεταξύ του κ. Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ, του ανώτατου ηγέτη της Κίνας, ολοκληρωνόταν την Παρασκευή (15/5), η τύχη των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα παρέμενε εξίσου ασαφής όσο και πριν.

Ακόμη και ο Τζέιμισον Γκριρ, ο εμπορικός αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, φάνηκε αβέβαιος για το μέλλον της Nvidia στην Κίνα, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο Bloomberg News την ίδια μέρα ότι εναπόκειται στο Πεκίνο το αν οι κινεζικές εταιρείες θα πραγματοποιήσουν περισσότερες αγορές από τον αμερικανικό κολοσσό κατασκευής τσιπ.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε στην Nvidia, - τη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τσιπ στον κόσμο -, να πουλήσει στην Κίνα ένα από τα ισχυρότερα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της, το H200.

Ωστόσο, από τότε, η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη εγκρίνει καμία αγορά και κανένα H200 δεν έχει πωληθεί.

Μάλιστα στον αντίποδα, το Πεκίνο έχει ωθήσει τις κινεζικές εταιρείες να βασιστούν σε εγχώρια τεχνολογία από κατασκευαστές τσιπ, όπως η Huawei.

Η Κίνα προσηλωμένη στην εγχώρια αγοράς παραγωγής

Λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ - Σι, η Κίνα πέτυχε ένα ορόσημο στη μακρόχρονη προσπάθειά της για τεχνολογική αυτάρκεια. Η κινεζική νεοφυής εταιρεία DeepSeek ανακοίνωσε ότι, για πρώτη φορά, το νεότερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της είχε βελτιστοποιηθεί ώστε να λειτουργεί σε τσιπ της Huawei.

Από τη δική του πλευρά, ο Χουάνγκ προειδοποιούσε εδώ και καιρό ότι αυτή η μετατόπιση πλησίαζε.

Πιο συγκεκριμένα, είχε προβλέψει ότι σύντομα, οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα βασίζονται σε κινεζικό υλικό αντί για αμερικανική τεχνολογία, υπονομεύοντας την αμερικανική επιρροή στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με τους New York Times, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δε φάνηκε να πίεσαν ιδιαίτερα το ζήτημα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Εδώ και χρόνια, η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί περιορισμούς εξαγωγών για να επιβραδύνει την πρόοδο της Κίνας σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι αναλυτές ανέμεναν ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι θα εξέφραζαν αυτή την εβδομάδα τη δυσαρέσκειά τους για αυτούς τους περιορισμούς.

Παρά την παρουσία του CEO της Nvidia στο Πεκίνο, ο Γκριρ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές δεν συζήτησαν τους περιορισμούς στις εξαγωγές τσιπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Η Κίνα ήταν απόλυτα προσηλωμένη στην παραγωγή προηγμένων τσιπ στο εσωτερικό της χώρας και θεωρεί τη βιομηχανία τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών ως απειλή για αυτή την προσπάθεια, είπε.

«Αν είμαστε μπροστά στο παιχνίδι, όπως είμαστε στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, μερικές φορές θεωρούν ότι αυτό μπορεί να ανακόψει τη δική τους ανάπτυξη», δήλωσε.

