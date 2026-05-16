Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Μία από τις πλέον εμβληματικές εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004 επιστρέφει σε πλήρη λειτουργία. Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά εγκαινιάστηκε σήμερα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης που υλοποιήθηκαν με επένδυση ύψους €1 εκατ. της Alpha Bank, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Τράπεζας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία.

Στον χαιρετισμό του, ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, τόνισε: «Είμαστε εδώ γιατί θελήσαμε, ως η Τράπεζα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, να αναστρέψουμε την απαξίωση της Ολυμπιακής μας κληρονομιάς. Και ήμασταν πραγματικά τυχεροί που βρήκαμε συνοδοιπόρους που είχαν το ίδιο όραμα: την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που φρόντισε, ξεπερνώντας κάθε γραφειοκρατική αγκύλωση, να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες, αλλά και την Κωπηλατική Ομοσπονδία, που χρόνια παλεύει να κρατήσει ζωντανό αυτό τον τόπο».

Η πρωτοβουλία της Alpha Bank ενισχύει ουσιαστικά την προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών της κωπηλασίας και του κανόε καγιάκ, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αποκατάσταση και διατήρηση της ολυμπιακής κληρονομιάς της χώρας. Ήδη, στους ανακαινισμένους χώρους φιλοξενήθηκαν πρόσφατα οι αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργική ετοιμότητα του αθλητικού κέντρου.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ανοίγοντας την τελετή εγκαινίων, τόνισε: «Η ολυμπιακή μας κληρονομιά είναι ευθύνη και όχι μόνο φωτογραφίες και αναμνήσεις. Είναι καθημερινή μάχη. Είναι η επιλογή να μην εγκαταλείπεις κάτι που χτίστηκε με κόπο, με χρήμα και με εθνική υπερηφάνεια. Σε μια προσπάθεια μεγάλης σημασίας για τον ελληνικό αθλητισμό, η Alpha Bank στάθηκε αρωγός με τρόπο έμπρακτο, και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι επιστρέφει εδώ, μετά το 2004, για να δείξει ξανά, στην πράξη, την πίστη της στην Ολυμπιακή κληρονομιά της χώρας».

Η εκδήλωση των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε παρουσία, μεταξύ άλλων, του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, του Προέδρου της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Βασίλη Πολύμερου, του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ, Γιώργου Αθανασίου, της Αντιπροέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωπηλασίας Annamarie Phelps και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κωπηλασίας Asunción Loriente. Ακολούθησε συμβολικός αγώνας επίδειξης από τους πρωταθλητές της κωπηλασίας και του κάνοε καγιάκ, Στέφανο Ντούσκο, Πέτρο Γκαϊδατζή, Κωνσταντίνο Γιαννούλη, Κωνσταντίνο Κωστάρα, Ιάσων Μουσελίμη, Ζωή Φίτσιου, Μηλένα Κοντού, Ευαγγελία Αναστασιάδου, Έλενα Διαβάτη, Γαβριέλα Λιόλιου, Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γιάννη Ζάχο.

Απευθυνόμενος στις αθλήτριες, τους αθλητές και τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας, ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως «η πρόοδος δε χτίζεται τη στιγμή της αναγνώρισης. Χτίζεται πιο πριν, στη συνέπεια, στη σύμπνοια της ομάδας, στην αφοσίωση στην εφαρμογή του σχεδιασμού. Και τελικά, στην επιδίωξη της καλύτερης εκδοχής του εαυτού μας. Τα φώτα είναι σε εσάς, την Εθνική Ομάδα. Εμείς απλώς φροντίζουμε να έχετε ένα σωστό χώρο για να προπονείστε και να ξεπεράσετε τα όριά σας. Και όταν η δική σας προσπάθεια στεφθεί με επιτυχία - και είμαι βέβαιος για αυτό - όλοι θα είμαστε υπερήφανοι για εσάς».

Αθλητισμός, περιβάλλον και κοινωνία

Το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Ύστερα από χρόνια εγκατάλειψης και φθοράς, αποκτά πλέον ξανά ενεργό ρόλο ως σύγχρονο κέντρο αθλητισμού υψηλών προδιαγραφών.

Πέραν της αθλητικής διάστασης, η αναγέννηση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου έχει ισχυρή περιβαλλοντική και κοινωνική σημασία, καθώς στόχος είναι, η εγκατάσταση να λειτουργεί με σύγχρονες διεθνείς πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας.

Όπως υπογράμμισε κατά την ομιλία του ο κ. Ψάλτης: «Ο Σχοινιάς είναι ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Αττικής, ένα Εθνικό Πάρκο, ανοιχτό σε όλους, ένας πανέμορφος τόπος όπου οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν τη φύση. Έτσι, η αποκατάσταση αυτής της εγκατάστασης δεν αναβιώνει μόνο έναν αθλητικό χώρο. Επιστρέφει σε όλους μας έναν τόπο λειτουργικό και ζωντανό. Η φιλοδοξία μας δεν σταματά εδώ. Μας ενδιαφέρει αυτή η εγκατάσταση να οργανωθεί με βάση τις διεθνείς πρακτικές βιωσιμότητας, και να εκπληρώνει ταυτόχρονα τον αθλητικό, τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό της ρόλο, ώστε να την απολαμβάνουν και οι επόμενες γενιές. Και σε αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε με την τεχνογνωσία μας».

Η αναγέννηση της εγκατάστασης

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδότησε η Alpha Bank επικεντρώθηκαν:

στον καθαρισμό και αποκατάσταση του υγρού στίβου

την αντικατάσταση και συντήρηση των πλωτών διαδρομών πρόσβασης και πρόσδεσης των σκαφών

τις επισκευές στην πρόσοψη και αποκατάσταση της στεγανότητας τεσσάρων κτιρίων του Κωπηλατοδρομίου, περιλαμβανομένων των χώρων διαμονής και προετοιμασίας των αθλητών, και

στην αναβάθμιση της κεντρικής εξέδρας θεατών.

Η Alpha Bank συνεχίζει τη στρατηγική της δέσμευση απέναντι στον ελληνικό αθλητισμό, με ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.