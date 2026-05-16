ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:41 - 16 Μάι 2026

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μία από τις πλέον εμβληματικές εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004 επιστρέφει σε πλήρη λειτουργία. Το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά εγκαινιάστηκε σήμερα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης που υλοποιήθηκαν με επένδυση ύψους €1 εκατ. της Alpha Bank, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Τράπεζας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία.

Στον χαιρετισμό του, ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, τόνισε: «Είμαστε εδώ γιατί θελήσαμε, ως η Τράπεζα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, να αναστρέψουμε την απαξίωση της Ολυμπιακής μας κληρονομιάς. Και ήμασταν πραγματικά τυχεροί που βρήκαμε συνοδοιπόρους που είχαν το ίδιο όραμα: την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που φρόντισε, ξεπερνώντας κάθε γραφειοκρατική αγκύλωση, να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες, αλλά και την Κωπηλατική Ομοσπονδία, που χρόνια παλεύει να κρατήσει ζωντανό αυτό τον τόπο».

Η πρωτοβουλία της Alpha Bank ενισχύει ουσιαστικά την προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών της κωπηλασίας και του κανόε καγιάκ, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αποκατάσταση και διατήρηση της ολυμπιακής κληρονομιάς της χώρας. Ήδη, στους ανακαινισμένους χώρους φιλοξενήθηκαν πρόσφατα οι αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργική ετοιμότητα του αθλητικού κέντρου.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ανοίγοντας την τελετή εγκαινίων, τόνισε: «Η ολυμπιακή μας κληρονομιά είναι ευθύνη και όχι μόνο φωτογραφίες και αναμνήσεις. Είναι καθημερινή μάχη. Είναι η επιλογή να μην εγκαταλείπεις κάτι που χτίστηκε με κόπο, με χρήμα και με εθνική υπερηφάνεια. Σε μια προσπάθεια μεγάλης σημασίας για τον ελληνικό αθλητισμό, η Alpha Bank στάθηκε αρωγός με τρόπο έμπρακτο, και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι επιστρέφει εδώ, μετά το 2004, για να δείξει ξανά, στην πράξη, την πίστη της στην Ολυμπιακή κληρονομιά της χώρας».

Η εκδήλωση των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε παρουσία, μεταξύ άλλων, του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, του Προέδρου της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Βασίλη Πολύμερου, του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ, Γιώργου Αθανασίου, της Αντιπροέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωπηλασίας Annamarie Phelps και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κωπηλασίας Asunción Loriente. Ακολούθησε συμβολικός αγώνας επίδειξης από τους πρωταθλητές της κωπηλασίας και του κάνοε καγιάκ, Στέφανο Ντούσκο, Πέτρο Γκαϊδατζή, Κωνσταντίνο Γιαννούλη, Κωνσταντίνο Κωστάρα, Ιάσων Μουσελίμη, Ζωή Φίτσιου, Μηλένα Κοντού, Ευαγγελία Αναστασιάδου, Έλενα Διαβάτη, Γαβριέλα Λιόλιου, Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γιάννη Ζάχο.

Απευθυνόμενος στις αθλήτριες, τους αθλητές και τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας, ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως «η πρόοδος δε χτίζεται τη στιγμή της αναγνώρισης. Χτίζεται πιο πριν, στη συνέπεια, στη σύμπνοια της ομάδας, στην αφοσίωση στην εφαρμογή του σχεδιασμού. Και τελικά, στην επιδίωξη της καλύτερης εκδοχής του εαυτού μας. Τα φώτα είναι σε εσάς, την Εθνική Ομάδα. Εμείς απλώς φροντίζουμε να έχετε ένα σωστό χώρο για να προπονείστε και να ξεπεράσετε τα όριά σας. Και όταν η δική σας προσπάθεια στεφθεί με επιτυχία - και είμαι βέβαιος για αυτό - όλοι θα είμαστε υπερήφανοι για εσάς».

Αθλητισμός, περιβάλλον και κοινωνία

Το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Ύστερα από χρόνια εγκατάλειψης και φθοράς, αποκτά πλέον ξανά ενεργό ρόλο ως σύγχρονο κέντρο αθλητισμού υψηλών προδιαγραφών.

Πέραν της αθλητικής διάστασης, η αναγέννηση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου έχει ισχυρή περιβαλλοντική και κοινωνική σημασία, καθώς στόχος είναι, η εγκατάσταση να λειτουργεί με σύγχρονες διεθνείς πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας.

Όπως υπογράμμισε κατά την ομιλία του ο κ. Ψάλτης: «Ο Σχοινιάς είναι ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Αττικής, ένα Εθνικό Πάρκο, ανοιχτό σε όλους, ένας πανέμορφος τόπος όπου οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν τη φύση. Έτσι, η αποκατάσταση αυτής της εγκατάστασης δεν αναβιώνει μόνο έναν αθλητικό χώρο. Επιστρέφει σε όλους μας έναν τόπο λειτουργικό και ζωντανό. Η φιλοδοξία μας δεν σταματά εδώ. Μας ενδιαφέρει αυτή η εγκατάσταση να οργανωθεί με βάση τις διεθνείς πρακτικές βιωσιμότητας, και να εκπληρώνει ταυτόχρονα τον αθλητικό, τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό της ρόλο, ώστε να την απολαμβάνουν και οι επόμενες γενιές. Και σε αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε με την τεχνογνωσία μας».

Η αναγέννηση της εγκατάστασης

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδότησε η Alpha Bank επικεντρώθηκαν:

  • στον καθαρισμό και αποκατάσταση του υγρού στίβου
  • την αντικατάσταση και συντήρηση των πλωτών διαδρομών πρόσβασης και πρόσδεσης των σκαφών
  • τις επισκευές στην πρόσοψη και αποκατάσταση της στεγανότητας τεσσάρων κτιρίων του Κωπηλατοδρομίου, περιλαμβανομένων των χώρων διαμονής και προετοιμασίας των αθλητών, και
  • στην αναβάθμιση της κεντρικής εξέδρας θεατών.

Η Alpha Bank συνεχίζει τη στρατηγική της δέσμευση απέναντι στον ελληνικό αθλητισμό, με ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου
Ναυτιλία

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων
Πολιτική

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανάπτυξη με «αστερίσκους» – Οι παράγοντες που σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία το 2026
Ειδήσεις

Ανάπτυξη με «αστερίσκους» – Οι παράγοντες που σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

Rebrain Greece London: Πάνω από 550 συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον επαναπατρισμού με την Alpha Bank ως εργοδότη επιλογής
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Rebrain Greece London: Πάνω από 550 συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον επαναπατρισμού με την Alpha Bank ως εργοδότη επιλογής

Alpha Bank: Πώς τροφοδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή την ακρίβεια στην Ελλάδα
Οικονομία

Alpha Bank: Πώς τροφοδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή την ακρίβεια στην Ελλάδα

Alpha Bank: Τριπλή διεθνής διάκριση για την ομάδα Economic Research στα Focus Economics Analyst Forecast Awards 2026
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Τριπλή διεθνής διάκριση για την ομάδα Economic Research στα Focus Economics Analyst Forecast Awards 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ